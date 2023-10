Mesa SP: evento vai unir Albert Adrià, chef Claude, e Janaína Rueda para falar de cozinha disruptiva

O Mesa São Paulo de 2023 chegou a 20ª edição. Um dos maiores eventos de gastronomia da América Latina vai ser realizado entre os dias 26 a 28 de outubro, no Memorial da América Latina. Neste ano, o tema é a “Mesa (Disruptiva) SP - rompendo paradigmas, invadindo espaços e recriando conceitos para e pela gastronomia". Entre as atrações estão o tradicional congresso Mesa Tendências, com palestrantes como Albert Adrià, cofundador do lendário elBulli (que fechou em 2011), e Maria Elena Marfetán, que comanda o Lo de Tere em Punta del Este.

Além do Mesa Tendências, o Mesa Ao Vivo vai trazer uma grade de aulas ao vivo com chefs e especialistas vindos dos quatro cantos do país. Está ainda na programação o festival Farofa da Brasil, parte do evento que é gratuita e aberta ao público, com estandes de comidinhas, produtores de vários estados e shows de bandas ao vivo. Para fechar, os Jantares Magnos, em que casas renomadas da cidade recebem chefs convidados para cozinhar com os anfitriões.

Mesa Tendências

Dirigido a profissionais do ramo e estudantes, o congresso internacional de gastronomia Mesa Tendências levará ao palco do auditório Simón Bolívar alguns dos nomes mais relevantes da gastronomia mundial. Entre os palestrantes internacionais, já confirmaram presença o catalão Albert Adrià, cofundador do lendário elBulli e um dos profissionais mais premiados do planeta; a uruguaia Maria Elena Marfetán, do Lo de Tere, um dos mais badalados restaurantes de Punta del Este; e o argentino Jorge Monopoli, que construiu seu Kalma Restó na gelada Terra do Fogo, arquipélago no extremo sul do continente.

O elenco brasileiro também impõe respeito. Subirão ao palco os chefs Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco, 12º melhor do mundo pelo ranking The World’s 50 Best Restaurants (e ela recém-eleita melhor chef mulher da América Latina de 2023 pelo 50 Best); o francês Claude Troisgros, que acaba de abrir um restaurante inovador no Rio de Janeiro; Manu Buffara, melhor chef mulher da América Latina em 2022 pelo 50 Best; André Mifano, do Donna; Helena Rizzo e Willem Vandeven, do Maní; e Rodrigo Freire, do Preto, entre outros.

Mesa ao Vivo: aulas práticas e degustações

O Mesa Ao Vivo trará dezenas de aulas práticas de cozinha, panificação e confeitaria, além de degustações. Na edição de 2023, mais de 40 dos melhores profissionais do Brasil vão se revezar na condução das aulas e degustações que compõem os três dias de programação.

No grupo de aulas estão os chefs Elisa Fernandes (ex-MasterChef e chef do Clos Wine & Bar Bistrô), Morena Leite (Capim Santo), Diego Lozano (Levena), Bia Freitas (Shihoma), a chef Flavia Quaresma, Eudes Assis (Taioba), Ieda de Matos (Casa de Ieda), Paulo Rocha (ex-Iron Chef) e Aline Guedes (The Taste Brasil e Mestre do Sabor).

Festival Farofa do Brasil: para todos

Simultaneamente às aulas, palestras e workshops que acontecem durante o Mesa São Paulo, o evento abre suas portas ao público em geral com o festival Farofa do Brasil – um grande espaço com entrada franca que reúne uma série de atrações de música, dança, cultura e, claro, gastronomia.

Este ano, além de apresentar produtores artesanais trazidos de vários estados brasileiros pelo Sebrae, o Farofa do Brasil terá uma sessão especial do programa Sabor de SP, que mapeia as principais rotas turísticas e gastronômicas do estado para valorizar e incentivar a cadeia produtiva da alimentação e do comércio do interior e do litoral de São Paulo, além de dezenas de barracas de comida a preços populares. Haverá ainda uma parte dedicada à capital paulista, com 20 representantes divididos por bairros emblemáticos da terra da garoa.

Jantares Magnos

Menus exclusivos executados no encontro entre chefs renomados em restaurantes conceituados da capital paulista. Esta é a receita responsável pelo sucesso e tradição de uma aguardada parte da programação do Mesa São Paulo: os Jantares Magnos. Nesta edição, cinco restaurantes da cidade já se preparam para ser palco de noites que prometem experiências memoráveis em torno da alta gastronomia: Mocotó da Vila Leopoldina, Evvai, Vista Ibirapuera, Aizomê da Japan House e Primo Piano, do hotel Qoya by Hilton.

Serviço

Memorial da América Latina. Av. Mario de Andrade, 664 - portão 13 (estacionamento no portão 15)

De 26 a 28 de outubro de 2023

Ingressos: www.mesasp.com.br

Mesa Ao Vivo: (público geral)

Período: 1 dia: R$ 133; 3 dias: R$ 400

Mesa Ao Vivo Especial*

Período: 1 dia: R$ 93; 3 dias: R$ 280

Mesa Tendências (público geral)

Período: 1 dia: R$ 400; 3 dias; R$ 1.200

Mesa Tendências Especial*

Período: 1 dia: R$ 280; 3 dias: R$ 840,00

*Para estudantes, assinantes da Prazeres da Mesa, associados Slow Food e associados Abrasel. A entrada para o Festival Farofa do Brasil é franca.