Um dos momentos mais marcantes de todos os filmes da franquia Jurassic Park é quando o tiranossauro aparece imponente. Na história, o tiranossauro é retratado como um anti-herói. Por vezes, destrói tudo, mas também salva a humanidade de enfrentar o mesmo destino dos dinossauros.

Essa dualidade entre o cara vilão e o cara legal é o que talvez faça com que ele seja tão amado por crianças e adultos. O animal pré-histórico é um dos preferidos do empresário Marcio Clare, que decidiu não só fazer uma homenagem ao T-rex mas criar, em 2022, um parque dedicado ao universo dos dinossauros.

O Terra dos Dinos ocupa quase 100 mil metros quadrados em uma área de mais de 1,5 milhão de metros quadrados de floresta. Localizado no município de Miguel Pereira, está a poucos quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e cerca de 6 horas de carro de São Paulo

No primeiro ano de abertura, mais de 350 mil pessoas já passaram pelo local e o faturamento já atingiu R$ 25 milhões no último ano. No parque, há 40 dinossauros em tamanho real, divididos entre estáticos e que se mexem (a maior parte é animada), reproduzindo gestos que esses gigantes faziam quando dominavam o solo da Terra há milhares de anos. Os animais ficam espalhados pela trilha que é feita a pé e cheia de surpresas.

Marcio Clare (que tem diversas empresas em outros ramos) conta que decidiu se inspirar no 'jeito Disney' de fazer parques temáticos em que cada detalhe e experiência imersiva contam muito. "Sou fascinado por tudo o que eles fazem", diz.

Para garantir a fidelidade ao ambiente da época, o empresário contratou nomes renomados, incluindo Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional e referência em paleontologia no país.

Marcio Trigo, que já dirigiu artisticamente diversas produções da TV Globo, foi o responsável por dar vida ao parque. "Cada dinossauro tem uma história, é um personagem", explica Clare. Já a arquitetura ficou com João Uchoa e Gabriela Brunato. João é quem cria os palcos do Rock in Rio.

Marcio Clare: Terra dos Dinos (Divulgação/Divulgação)

Preço e novas atrações

Mais da metade dos visitantes do parque ainda é do estado do Rio de Janeiro. Mas, aos poucos, Marcio Clare vê cada vez mais turistas de outros estados, principalmente de São Paulo. Para manter o entusiasmo com novidades, o empresário busca inspirações fora do país e pretende trazer novos personagens. "São cerca de R$ 15 milhões para uma nova atração", revela.

Além dos dinossauros, a propriedade conta com tirolesa e trilha suspensa, com valores à parte do ingresso principal que custa R$ 129 a inteira. Moradores do estado do Rio de Janeiro têm 50% de desconto. Há ainda o passe anual (R$ 179) que dá direito a acesso ilimitado ao parque e desconto nas atividades extras.