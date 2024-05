Stallone vai vender Patek Philippe raro que pode valer até US$ 5 milhões

Sylvester Stallone venderá 11 relógios na Sotheby’s em 5 de junho, incluindo um relógio raro, um Patek Philippe Grandmaster Chime que foi originalmente vendido por cerca de US$ 2,5 milhões.

Esta será a primeira vez que um Grandmaster Chime será colocado em leilão comercial. No leilão de caridade Only Watch em 2019, um modelo de aço foi vendido por US$ 31 milhões, estabelecendo um recorde, segundo a Bloomberg.

A versão de Stallone do relógio é em ouro branco. O modelo do astro do cinema é tão raro que vem com uma elaborada caixa de apresentação que inclui um livro de coleção e uma placa, ambos com o nome de Stallone, um certificado, abotoaduras e um iPad em estojo de couro Patek Philippe. O relógio permanece em sua embalagem plástica, já que a estrela de ação nunca o usou.

A Sotheby's atribuiu ao Grandmaster Chime de Stallone uma estimativa de preço de US$ 2,5 milhões a US$ 5 milhões, embora certamente possa valer mais.

Esse relógio junta-se a outros Patek Philippes muito procurados, bem como relógios da Audemars Piguet, Cartier, Rolex e Piaget. Um grupo de relógios Panerai, incluindo o que Stallone usou no filme Os Mercenários 2, completa a coleção, que será vendida como parte do leilão de Relógios Importantes da Sotheby’s em Nova York.

Aos 77 anos, Stallone diz que já ficou com o relógio raro tempo suficiente e que é "hora de seguir em frente". Ele é um colecionador de relógios de longa data e chegou a ter cerca de 100 relógios. “Sou cliente e entusiasta da Patek Philippe há muitos anos”, disse ele à Bloomberg. “Quando olho para trás, para meu tempo com Patek e para os relógios que colecionei, sinto orgulho", falou.