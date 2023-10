Janaína Torres Rueda, da Casa do Porco, é eleita a melhor chef da América Latina

Janaína Torres Rueda foi eleita, nesta quinta-feira, 5, a melhor chef mulher da América Latina em 2023, pelo Latin America’s 50 Best Restaurants. A chef é coproprietária, ao lado de Jefferson Rueda, da Casa do Porco, do bar casual Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos na cidade de São Paulo.

A cozinheira é a décima a receber o prêmio, e uma das maiores vozes femininas da gastronomia brasileira. Em 2022, quem recebeu o título foi a paranaense Manu Buffara. Também em 2022, a Casa do Porco foi eleito o melhor restaurantes do Brasil, dentro da lista do Latin America’s 50 Best Restaurants. Este ano, o estabelecimento ocupou a posição de número 12 lista mundial. No ranking Casual EXAME com os 100 melhores restaurantes do Brasil, a casa ficou em primeiro lugar.

“Estar ao lado de tantas mulheres poderosas, que representam a mudança que desejamos ver no setor, é uma grande honra. Como sempre, agradeço ao 50 Best por oferecer uma plataforma que nos ajuda a divulgar a importância da inclusão, de melhores condições de vida e da educação alimentar. Todos nós devemos ajudar as pessoas ao nosso lado a prosperar”, diz Janaína.

Trajetória

Militante da alta gastronomia democrática, ela opera suas empresas segundo a seguinte missão: aprimorar e transformar a dieta da população brasileira, oferecendo produtos artesanais de qualidade a preços acessíveis. No Dona Onça, seu bar casual no centro da cidade de São Paulo, ela serve pratos afetivos, como a galinhada.

Já na Casa do Porco, seu restaurante de fine dining, ela e o sócio, Jefferson Rueda, oferecem um menu de degustação por menos de R$ 300— um dos pratos da sequência é o porco San Zé, que é preparado com porcos de criação própria e cujo processo de cocção leva oito horas. A lista de espera chega a durar meses, nos horários mais concorridos. Grandes filas também costumam se formar.

50 Melhores da América Latina

No dia 28 de novembro é realizada a cerimônia oficial de revelação dos 50 Melhores Restaurantes da América Latina, onde Janaína recebe o prêmio. Pela primeira vez, o Brasil será palco da festa, no icônico Copacabana Palace. Os outros anúncios serão feitos até lá: o Icon Award, a ser anunciado em 23 de outubro, e do American Express One To Watch Award, divulgado em 6 de novembro. O título atual é do Central, em Lima no Peru, também eleito o melhor do mundo.

Em 2023, o 50 Best voltará a publicar também a lista dos restaurantes ranqueados nas posições 51 a 100 na América Latina, como faz com o ranking mundial. A revelação desta lista é no dia 16 de novembro.

Dedicada a renovar seu compromisso com a divulgação do maior número possível de estabelecimentos do setor de hospitalidade, agora em 2023 o 50 Best voltará a publicar também a lista dos restaurantes ranqueados nas posições 51 a 100 na América Latina.