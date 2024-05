Dia das Mães: 7 ideias para incrementar o café da manhã

Celebre a data com um café especial e prepare-se para surpreender sua mãe com sabores que vão tornar o dia dela ainda mais gostoso. Confira 7 ideias para incrementar o café de Dia das Mães.

Espresso multifunções

Impressione com versatilidade à mesa. A nova cafeteira Espresso Gourmand Gris Multifunções Black & Decker é ideal para preparar um café espresso tradicional e é compatível com cápsulas Nespresso e Dolce Gusto. Acompanha acessórios como a base coletora de resíduos removível; espumador de leite; filtros para cafés curto e longo; porta-filtro para café em pó; acessório para cápsulas Dolce Gusto e Nespresso e colher medidora niveladora. Disponível no site.

Cafeteira espresso Gourmand Gris Multifunções Black & Decker. (Divulgação/Divulgação)

Deguste com brinde

Explore diversas variações de café na Nespresso e ganhe um porta-cápsulas ao comprar acima de 100 unidades. Aproveite para experimentar o Inizio, perfeito para o café da manhã, tem notas florais e de cereais. Ou prove o café El Salvador, com notas doces de biscoitos e geleia de frutas, ideal com bolo de laranja. Disponível no site.

Ganhe um porta-cápsulas ao comprar acima de 100 cápsulas. (Divulgação/Divulgação)

Combine bem

Já que a diversidade de cafés é grande, varie também nos sabores do pão de queijo. A marca Dona Celina, de São Paulo, tem esse nome em homenagem à avó da proprietária e utiliza uma receita que é de família. O pão de queijo é feito com os melhores ingredientes e o queijo meia cura da Serra da Canastra e o parmesão utilizados nas receitas são trazidos de Minas Gerais.

Pães de queijo artesanais de alta qualidade e com ingredientes que respeitam a tradição mineira. (Divulgação/Divulgação)

Além disso, a marca também preparou cestas especiais para a data. Há duas opções para o café da manhã com o tradicional pão de queijo da casa e outros produtos de pequenos produtores brasileiros, como queijos, geleia, goiabada e café especial. Mais informações no site.

Café para fazer o bem

O microlote produzido em lavouras regenerativas do norte do Espírito Santo e com a ajuda de abelhas polinizadoras, da linha Nescafé Origens do Brasil, na inusitada versão Robusta, acompanha um vidro de mel de flor de café.

Além de melhorar a qualidade final do grão e contribuir para o aumento da produtividade, a polinização assistida permite aos produtores reduzir o impacto da lavoura no meio ambiente, com preservação de biodiversidade, não utilização de pesticidas e redução de emissões de carbono para cada tonelada de café produzido.

Café especial 100% Robusta. (Divulgação/Divulgação)

O café apresenta uma torra média e equilibrada, com notas aromáticas de chocolate meio amargo, harmoniza muito bem com queijo, ainda mais se misturado com o mel que vem junto. Disponível no site.



Café com intensidade

Para adoçar o momento, opte pelas trufas intensas do kit da marca de chocolates brasileiros Dengo. Elas vêm em uma embalagem pronta para presentear e acompanham um pacote de café 100% arábica, além de uma xícara de cerâmica. Disponível no site.

Kit da marca de chocolates brasileiros Dengo. (Divlgação/Divulgação)

Aroma para inspirar

Experimente o Microlote Edição Especial Oscar Niemeyer, uma edição limitada com grãos Bourbon Amarelo e Arara. O microlote faz uma mescla de grãos torrados com precisão e suavidade, e oferece ao paladar doçura acompanhada de uma acidez cítrica vibrante, com notas de abacaxi, amendoim e doce de leite – complexidade digna de um Niemeyer. Disponível no site.

Edição limitada feita a partir de um blend dos grãos Bourbon Amarelo e Arara. (Divulgação/Divulgação)

Para conhecer outros sabores

Aproveite a data para expandir o paladar. É o que propõe o restaurante SAJ, em São Paulo — a marca é um tributo às raízes e às cidades históricas de Zahle, no Líbano, e Homs, na Síria, e, desde sua abertura, tem como missão levar a autenticidade e a riqueza da gastronomia árabe.

Sabores autênticos com o tradicional café árabe servido com cardamomo. (Divulgação/Divulgação)

Para iniciar o dia com sabores autênticos, comece provando o café árabe servido com cardamomo. Para companhar há pães árabes frescos e crocantes, awamat, ovos mexidos libanês, shakshuka, coquetel de frutas batidas coberto por creme fresco com granola Shikaf, entre outras opções no cardápio. Mais informações no site.