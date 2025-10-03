Mercado de luxo em SP ganha ícone exclusivo com o residencial Figueira Leopoldo

O mercado imobiliário de luxo em São Paulo ganhou um novo ícone com a entrega do Figueira Leopoldo, empreendimento da MPD Engenharia em parceria com a Helbor. Localizado no Itaim Bibi e pronto para morar, o projeto aposta no design autoral, ao mesmo tempo que posiciona as incorporadoras como referências no segmento premium.

“O Figueira Leopoldo é a materialização de um novo patamar de luxo com foco na experiência de morar bem”, destaca Débora Bertini, diretora-geral de incorporação e vendas da MPD. Além da localização estratégica em um dos metros quadrados mais valorizados do país, o edifício residencial apresenta uma arquitetura com torre única e apenas 32 unidades.

Segundo as incorporadoras, a ideia é traduzir a busca do público de alta renda por sofisticação, privacidade e identidade. O projeto, inclusive, conquistou reconhecimento internacional ao receber o Future House Awards 2024, como um dos residenciais mais criativos e inovadores do mundo.

Na entrega do Figueira Leopoldo, foi realizado um primeiro dia especial para apresentar o empreendimento em uma experiência exclusiva, voltada para influenciadores, jornalistas, formadores de opinião e parceiros estratégicos. O momento antecedeu a entrega das chaves aos moradores – ocorrida no dia seguinte – e contou com a presença de renomados escritórios como Perkins&Will, Carlos Rossi Arquitetura, Quitete&Faria e Benedito Abbud Arquitetura Paisagística e Urbanismo. Mais do que uma visita ao apartamento decorado e às áreas comuns, a experiência foi pensada para despertar sentidos e revelar o lifestyle proposto pelo projeto.

No dia seguinte, já durante a entrega oficial das chaves aos clientes e lideranças da MPD, houve um brunch assinado pelo chef Laurent Suaudeau, coroando a celebração desse marco.

“Este projeto representa o encontro da excelência em engenharia com a arquitetura autoral e o design sofisticado. O Figueira Leopoldo reafirma a vocação da MPD em entregar empreendimentos que unem inovação, sustentabilidade e exclusividade, sempre com foco no cliente”, diz Milton Meyer, presidente da MPD Engenharia. O espaço também agrega valor à paisagem urbana da região, unindo sofisticação e conveniência.

Aconchego e exclusividade na metrópole

Com 32 unidades em torre única, o empreendimento oferece apartamentos de 355 m², um por andar, além das versões Garden (762 m²) e Duplex (622 m²). A localização, em uma das ruas mais valorizadas do Itaim, a Leopoldo Couto de Magalhães, reforça a proposta de unir sofisticação e conveniência em um projeto que agrega valor à paisagem urbana da região.

A arquitetura do residencial é assinada pelo escritório internacional de arquitetura e design Perkins&Will, e traz o conceito de “casa suspensa” para dentro da capital paulista. O objetivo é valorizar a luz natural e a integração com áreas verdes, em linha com tendências globais de biofilia e bem-estar. Além disso, o projeto reforça a visão das incorporadoras de oferecer um estilo de vida que extrapola o espaço físico da residência.

Nos interiores, a assinatura de Carlos Rossi aposta em materiais nobres e na sensação de acolhimento, enquanto o paisagismo de Benedito Abbud conecta o cotidiano ao verde com espécies aromáticas, frutíferas e espelhos d’água. O resultado é uma experiência sensorial em cada detalhe, que transforma luxo em algo mais próximo, humano e habitável.

“O endereço é icônico e conseguimos desenvolver um empreendimento à altura. Pensamos em detalhes inéditos e úteis para a rotina, como um ‘elevador de delivery’ para agilizar entregas que moradores recebem diariamente – e que mostram como o Figueira Leopoldo eleva a régua do mercado e serve de inspiração para novos projetos”, afirma Marcelo Bonanata, diretor de vendas da Helbor.

A engenharia também cumpre papel de destaque. O uso de sistemas de automação de última geração evidencia a busca por soluções que unem tecnologia e praticidade. O empreendimento prevê infraestrutura para carregadores de veículos elétricos, alinhando-se à agenda de mobilidade sustentável.

Frente ambiental: o icônico condomínio mescla práticas sustentáveis como irrigação automatizada e medição individualizada de consumo (MPD Engenharia /Divulgação)

A frente ambiental é um grande foco do projeto, que foi certificado pelo GBC Brasil Condomínio, reconhecendo práticas como reúso de água pluvial, irrigação automatizada e medição individualizada de consumo. Esse conjunto de iniciativas reforça a responsabilidade socioambiental, além de atender à crescente valorização de imóveis sustentáveis entre investidores e compradores do segmento. A MPD inclusive oferece um curso exclusivo para os arquitetos contratados pelos clientes e moradores, para manter esse diferencial e inserir essa preocupação dentro dos apartamentos.

Experiências da MPD transformam a referência na região

Pronto para morar e com quase 60% das unidades já vendidas, a concretização do Figueira Leopoldo é marcada por todas essas experiências que simbolizam o cuidado das incorporadoras com o cliente. Para a MPD Engenharia, isso reflete um movimento mais amplo do mercado de luxo: o de transformar a compra de um imóvel e a mudança para ele em uma jornada de relacionamento. O diferencial, cada vez mais, está em oferecer experiências, autenticidade e visão de futuro. E o Figueira Leopoldo sintetiza exatamente isso.

“É necessário ter muita expertise para desenvolver o produto e estratégia para alinhar todo um ecossistema que envolve a realização desse projeto. Reconhecemos a dedicação de todos os times envolvidos”, declara Fabiana Lex, diretora de marketing, comunicação e produto da Helbor.

O presidente da MPD Engenharia, Milton Meyer, reforça a dimensão estratégica da entrega. “Este projeto representa o encontro da excelência em engenharia com a arquitetura autoral e o design sofisticado. O Figueira Leopoldo reafirma a vocação da MPD em entregar empreendimentos que unem inovação, sustentabilidade e exclusividade, sempre com foco no cliente”, conclui.