Banco PAN tem consignado privado para CLT com taxa de 2,36%

Em um cenário no qual os juros elevados ainda representam um dos principais entraves para o acesso ao crédito no Brasil, os trabalhadores com carteira assinada (CLT) buscam alternativas que unam praticidade, previsibilidade e custos menores. O Empréstimo Consignado Privado para CLT se insere nesse contexto como uma modalidade que promete simplificar a jornada do cliente, oferecendo taxas competitivas, contratação digital e uma maior segurança no processo.

No caso do Banco PAN, a taxa de juros aplicada é um dos grandes atrativos: a partir de 2,36% ao mês. O número é consideravelmente menor que outras taxas, como os 7,04% ao mês do empréstimo pessoal e 15,46% ao mês do rotativo do cartão de crédito. Essa diferença de patamar pode representar uma economia significativa para quem precisa de crédito para reorganizar dívidas ou viabilizar um projeto pessoal.

Outro ponto relevante está na previsibilidade do pagamento. As parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do trabalhador, por meio do sistema do eSocial, sem necessidade de boletos ou lembretes. A medida reduz riscos de atraso e torna a gestão financeira mais transparente.

Além disso, há um limite claro para o comprometimento mensal: a parcela não pode ultrapassar 35% do salário líquido mensal do trabalhador. Esse limite legal assegura que o empréstimo consignado não comprometa demais o orçamento familiar, mantendo espaço para outras despesas essenciais.

Simplificação e agilidade

O Banco PAN destaca que outro diferencial importante do Consignado Privado é o prazo de pagamento estendido. Dependendo da avaliação de crédito de cada cliente, é possível escolher quitar o empréstimo em até 48 meses. Prazos mais longos tendem a reduzir o valor da parcela mensal, tornando o compromisso mais compatível com o orçamento de muitos trabalhadores.

Sobre a contratação da modalidade, além de ser 100% online, o processo não precisa da autorização do RH da empresa onde o trabalhador está registrado. Essa simplificação reduz obstáculos e burocracias, permitindo agilidade desde a simulação até a assinatura do contrato.

Depois da aprovação, o valor do crédito é liberado em até um dia útil. Em muitos casos, quando todas as verificações ocorrem sem impedimento, pode ser ainda mais ágil.

O processo também preza pela segurança. O Banco PAN enfatiza que a contratação é feita por canais oficiais, com proteção de dados. Naturalmente, a contratação está sujeita à análise de crédito e à verificação dos pré-requisitos. É preciso ter vínculo CLT ativo, registro no eSocial, documentos pessoais (como RG ou CNH) e comprovante de residência atualizado, além de uma margem consignável disponível — limite da renda que pode ser comprometido com empréstimos consignados — de até 35%.