Hotel Cataratas é eleito como o melhor da América do Sul

O hotel Cataratas é o único empreendimento hoteleiro que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Das janelas de algumas das luxuosas suítes, é possível ver as suntuosas quedas d´águas que são Patrimônio Mundial Natural da UNESCO.

As experiências exclusivas proporcionas aos hóspedes que visitam o local administrado pelo grupo Belmond, o mesmo do icônico Copa Cabana Palace, fizeram o Cataratas ser eleito como o melhor hotel da América do Sul pelo Forbes Travel Guide.

Essa é a quinta vez que o guia da Forbes, considerado um relevante avaliador de turismo de luxo, elege o hotel Cataratas como o melhor da região. Com a cotação máxima de cinco estrelas e nota 92,55 – maior nota desde que o hotel entrou para a categoria 5 estrelas –, o hotel permanece o primeiro e o único do Brasil e da América do Sul a ostentar o título.

“Estamos nos sentindo muito honrados por sermos mais uma vez reconhecidos pelo guia. É a atenção intuitiva e genuína a cada detalhe de todos os membros de nossa equipe, aliada ao cenário deslumbrante das Cataratas do Iguaçu, que criam lembranças inesquecíveis para nossos hóspedes", diz a gerente geral do Cataratas, Andrea Emmerling.

Instalado sob concessão numa construção histórica que é patrimônio da federação, o hotel está a poucos metros do acesso às Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo.

Desde os anos 2000 o Cataratas possui o certificado ISO 14001 de gestão ambiental, reforçando o comprometimento com a preservação do meio ambiente e de raras espécies da fauna brasileira, como a onça-parda e pintada e o tamanduá-bandeira.

O hotel também utiliza fontes de energia renováveis, realiza aproveitamento de água e óleo, além de usar apenas produtos de limpeza biodegradáveis. Uma vez ao ano, a equipe organiza um Mutirão Ambiental, onde é retirado mais de 2.000 kg de lixo da floresta do Parque Nacional do Iguaçu.

O Forbes Travel Guide é referência global em hospitalidade de luxo e já está em sua 63ª edição. O time de inspetores profissionais viaja o mundo, de forma anônima, para avaliar hotéis, restaurantes e spas com base em 900 padrões objetivos que determinam as categorias: cinco estrelas, quatro estrelas e recomendados.

Além das instalações, o sistema de classificação por estrelas avalia a experiência de maneira geral, incluindo a qualidade do serviço e a habilidade de proporcionar ao hóspede acolhimento, boas sensações e momentos inesquecíveis.