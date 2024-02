Amigos internacionais: Masp lança fundação nos Estados Unidos para captação de recursos

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) apresenta uma iniciativa na área financeira e cultural com o programa Friends of Masp. Após sete anos de desenvolvimento, o programa visa captar recursos de doadores estrangeiros para apoiar as atividades do museu. Para isso, estabeleceu uma fundação nos Estados Unidos para esse fim específico.

Juliana Sá, vice-presidente do MASP e líder da iniciativa, explica que o Friends of Masp segue um modelo conhecido internacionalmente, proporcionando benefícios fiscais aos doadores com residência fiscal nos EUA. "O programa é igual aos que já existem internacionalmente. O Friends of Masp é uma instituição americana que arrecada benefícios fiscais para projetos do Masp", diz Sá.

“Após sete anos de planejamento e ajustes para atender aos requisitos da Receita Federal americana, o Masp é a única instituição latino-americana a estabelecer esse tipo de fundação. O foco principal do programa é o apoio de pessoas físicas, incentivando-as a contribuir financeiramente para o museu”.

Enquanto o programa Friends of Masp é direcionado a residentes nos Estados Unidos, proporcionando benefícios fiscais, como abatimento no imposto de renda, o programa brasileiro Amigos do Masp oferece benefícios aos doadores locais, como uma carteirinha de associado, descontos na loja e café do museu e visitas ilimitadas ao museu.

O conselho do Friends of Masp é composto exclusivamente por americanos, e cerca de 70% dos doadores são residentes nos EUA. “Desde 2019, o Masp vem ganhando reconhecimento internacional, especialmente destaque da mostra Histórias Afro-Atlânticas no New York Times e a escolha do diretor do museu, Adriano Pedrosa, como curador da Bienal de Veneza”, diz Sá.

Atualmente as doações de pessoas físicas representam mais de 25% do orçamento do Masp, e o objetivo do Friends of Masp é arrecadar cerca de 3 milhões de reais neste ano. “Esses recursos são essenciais para a sustentabilidade do museu, complementando outras fontes de financiamento, como leis de incentivo e doações diretas”.

Para o próximo ano, o museu prevê a inauguração de um novo prédio do Masp. “O programa será um aporte financeiro que irá contribuir não apenas para a manutenção das atividades atuais, mas também para a realização de projetos futuros, como a mostra Histórias da Ecologia para 2025”.