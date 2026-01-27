Casual

Sonhar com Leões

48º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h58.

Sinopse de Sonhar com Leões

Uma brasileira com diagnóstico terminal de câncer procura uma organização clandestina que ensina métodos de suicídio assistido em países onde a prática é ilegal.

  • Direção: Paolo Marinou-Blanco
  • País: Portugal / Brasil
  • Elenco: Denise Fraga, Felipe Rocha, Victória Guerra

Onde assistir Sonhar com Leões?

Apple TV (valor adicional).

