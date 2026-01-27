Sonhar com Leões

Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h58.
Uma brasileira com diagnóstico terminal de câncer procura uma organização clandestina que ensina métodos de suicídio assistido em países onde a prática é ilegal.
Apple TV (valor adicional).
9º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
25º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
5º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME
44º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME