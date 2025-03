Palestino vencedor do Oscar é linchado por colonos e preso por militares de Israel, diz jornalista

O palestino Hamdan Ballal, diretor de "Sem Chão" ("No Other Land", no título original), filme vencedor do Oscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem em 2025, foi agredido por colonos israelenses e preso pelo Exército do país nesta segunda-feira, 24.

A informção é de Yuval Abraham, co-diretor do longa e jornalista israelense da Revista 972.

“Um grupo de colonos acabou de linchar Hamdan Ballal, co-diretor do nosso filme 'No Other Land'. Eles o espancaram e ele tem ferimentos na cabeça e no estômago, sangrando. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram. Nenhum sinal dele desde então”, disse ele em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Abraham é o único israelense no elenco do filme.

A group of settlers just lynched Hamdan Ballal, co director of our film no other land. They beat him and he has injuries in his head and stomach, bleeding. Soldiers invaded the ambulance he called, and took him. No sign of him since. — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025

O ataque ocorreu em Susya, na região de Massafer Yatta (Cisjordânia), enquanto Ballal e sua família estavam em casa.

Ele foi levado à força pelos colonos com outro homem, identificado apenas como Nasser, segundo Abraham. O motivo para a prisão não foi informado pelas autoridades israelenses.

Segundo a Associate Press (AP), o ato violento envolveu cerca de 15 colonos armados e mascarados, que atacaram palestinos com pedras e bastões. Eles também destruíram um acesso de água à região, diz a AP, quebraram vidros e furaram pneus dos carros na região. Várias pessoas ficaram feridas.

O exército israelense tem conduzido, desde o início do ano, uma grande operação militar na Cisjordânia "em busca de grupos terroristas e extremistas", disse a Força de Defesa de Israel (IDF) em comunicado oficial no mês de fevereiro de 2025.

Na mesma época, pela primeira vez em duas décadas, o Estado israelense enviou tanques de guerra para o território. Milhares de palestinos foram forçados a deixar suas casas.

Dos escombros ao Oscar

Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal, Basel Adra no Oscar de 2025 após a vitória de "No Other Land" como Melhor Documentário de Longa-Metragem (Frederic J. Brown / AFP/ Getty Images)

"No Other Land" retrata a vivência do povo palestino na região de Masefer Yatta, onde Basel Adra e Hansam Ballal moravam desde crianças.

Diariamente, os moradores lutam contra o deslocamento forçado do local, realizado pela IDF, devido a uma decisão liminar da Suprema Corte de Israel que não reconhece a região como Palestina, e sim como parte da "Zona C" da Cisjordânia, sob controle civil e militar total do país chefiado por Benjamin Netanyahu.

A produção foi feita ao longo de cinco anos (2019–2023) por um coletivo palestino-israelense de quatro ativistas — Ballal, também morador de Masafer Yatta, entre eles.

A obra foca sobretudo na história de Basel Adra e Yuval Abraham, que se tornam amigos improváveis enquanto cobriam e retratavam a violência causada pelo conflito na região.

Adra, que começou a filmar o longa quando as primeiras retroescavadeiras chegaram ao local, é palestino. Abraham, israelense.

Os membros da equipe de "No Other Land" já enfrentaram ameaças e agressões por parte de colonos em outras ocasiões. Os minutos finais do filme relatam que Adra teve que ser retirado da região no início do conflito entre Israel e Hamas, por ser vítima de perseguição política. Entre os demais ativistas, ele era o que mais realizava gravações em vídeo das ações do IDF.

"Nós arriscamos nossas vidas para filmar", afirmou Adra em discurso no Oscar, ao receber a estatueta de Melhor Documentário. "Os soldados nos ordenam que fiquemos dentro de nossas casas, enquanto os colonos, que poderiam ter massacrado todos nós, andam livremente pela vila."

"No Other Land" está em cartaz nos cinemas brasileiros desde o dia 13 de março. Além do Oscar, o filme também recebeu prêmios no Festival de Berlim, European Film Award e Festival de Palm Springs.