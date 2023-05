Marca de óculos para crianças é nova aposta da Luxottica

Tem os óculos clássicos, como os aviadores e o Wayfarer da Ray-Ban. Tem para um público urbano moderno e descolado, caso das marcas Oliver Peoples e Persol. Atletas estão bem atendidos com Oakley. Fashionistas têm coleções de opções, de Armani a Versace, de Ralph Lauren a Prada.

O grupo EssilorLuxottica, o maior do setor ótico, atende a uma ampla gama de consumidores. Sua nova aposta agora é em uma categoria de cliente que não tem decisão de compra: as crianças. Trata-se da marca de óculos infantil Miraflex, fundada na Colômbia e comprada pelo conglomerado em 2020.

É a única marca do grupo voltada completamente para esse público. Desde o ano passado a Miraflex começou a ser trabalhada com mais intensidade pela EssilorLuxottica. Com a expertise do grupo, algumas alterações foram feitas. A primeira melhoria foi no produto.

Os seis modelos de óculos disponíveis foram adaptados ainda mais ao rosto menor das crianças. Nas novas versões, os óculos não possuem peças pequenas como dobradiças, têm acabamento emborrachado e são livres de BPA, composto químico que serve de base para a produção de diversos tipos de plástico.

Faz sentido. Quando pensamos em crianças correndo e levando brinquedos à boca, segurança parece ser um atributo fundamental.

Uma em cada três crianças têm problema de visão

“O que nós queremos como empresa é ajudar na visão do consumidor”, diz Fabio Ippolito, gerente global de marketing da Miraflex, que já passou por outras marcas do grupo, como Arnette, Ray-Ban e Oakley. “Olhamos para todos os segmentos. Entendemos que o consumidor infantil não estava bem assistido, e seria portanto uma boa oportunidade de negócio.”

O executivo cita um dado para mostrar o mercado endereçável para a marca: 30% da população infantil tem algum problema de visão. E boa parte ainda não usa lentes corretivas. “A aquisição da Miraflex teve esse objetivo. Para isso tivemos de melhorar o produto, mudar o posicionamento, a comunicação.”

A tagline criada, “liberdade para descobrir”, acaba tendo apelo tanto para as crianças como para os pais. A segurança do produto, com armações flexíveis, com bom ajuste e sem peças adaptadas, também é outro ponto forte de comunicação. “Mas queríamos também que nosso produto fosse colorido, divertido e alegre, que ficasse bonito no rosto”, diz Ippolito.

O preço das peças, entre 250 e 300 reais, posiciona a marca como entrada, ainda que com ótimo acabamento, afirma o executivo. O valor acessível acaba sendo uma vantagem no mercado e se deve à escala proporcionada pelo tamanho do grupo.

Potencial de 30.000 pontos de venda

A Miraflex tem três décadas de existência, presença em mais de 84 países e foco na América Latina. Já era uma marca forte na região, mas a aquisição pela EssilorLuxottica abre novas possibilidades.

O grupo é líder global em design, fabricação e distribuição de lentes oftalmológicas, armações e óculos de sol. Formado em 2018, reúne a experiência complementar de dois pioneiros da indústria, um em tecnologia avançada de lentes, outro na fabricação de óculos icônicos.

A empresa reúne grifes influentes de óculos com marcas de tecnologia de lentes, como Varilux e Transitions, e marcas de varejo de classe mundial, como Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision. No ano passado, a empresa gerou uma receita consolidada de 24,5 bilhões de euros.

A Miraflex é pequena perto de algumas dessas marcas, mas o potencial é enorme, ainda mais em países jovens como o Brasil. “Estamos em pouco mais de 1.000 pontos de venda. Mas no Brasil são cerca de 30.000. Isso mostra nosso potencial de alcance só aqui”, diz Ippolito.

A Miraflex hoje atende crianças de 3 a 10 anos, mas pretende em breve crescer nas duas pontas, pré-adolescentes e recém-nascidos. “Para os bebês, a ideia é reforçar a segurança do produto", afirma o executivo. "Para os mais velhos, queremos reforçar os atributos de estilo de vida, de design.”