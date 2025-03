Marca de carro de luxo deve chegar ao Brasil em 2025: spoiler, não é chinesa

O ano de 2025 tem uma agenda cheia com a chegada de novas marcas de carros no Brasil. Estima-se que pelo menos dez novas montadoras desembarquem no mercado brasileiro ao longo do ano. A “onda” de estreias começa com Omoda e Jaecoo, que chegam ao país no dia 15 de abril. Além delas, espera-se a chegada da Wey, divisão de carros de luxo da GWM, além de GAC, Zeekr, MG e SAIC — todas de origem chinesa.

Entretanto, nesse grupo de estreias, há uma marca que não tem origem asiática. A Cadillac, montadora de luxo pertencente a General Motors, também deve desembarcar no Brasil em 2025. Há anos circulam especulações sobre a chegada da Cadillac ao país, mas, agora, o movimento parece estar cada vez mais concreto.

Atualmente, já é possível ver alguns modelos da marca no Brasil, trazidos por importadores independentes. Segundo informações do portal Autos Segredos, Cadillac deve abrir duas lojas no país: uma em São Paulo e outra em Curitiba. No entanto, ainda não há confirmação oficial da marca sobre a data de lançamento e os modelos que serão oferecidos no mercado brasileiro.

A Cadillac deve seguir a receita que tem no exterior, com o foco em carros elétricos de luxo, sendo o Escalade um dos modelos de maior destaque. O último lançamento do modelo apresentou uma autonomia de até 740 km de alcance estimado. Quando chega o momento de recarregar, os clientes podem esperar até 187 quilômetros de alcance em 10 minutos em uma estação pública de carregamento rápido. Nos Estados Unidos, o preço do Escalade começa em 132.695 dólares (cerca de 750.000 reais).

Cadillac na Fórmula 1 em 2026

Em 2026, a Cadillac fará sua estreia na Fórmula 1. A Cadillac Formula 1 Team recebeu aprovação final para integrar o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA a partir de março de 2026. A equipe será apoiada pela TWG Motorsports e pela General Motors.

A parceria entre a TWG Motorsports e a GM resultará em uma equipe dos Estados Unidos, com foco em tecnologia de ponta, excelência em engenharia e alto desempenho no automobilismo, segundo as marcas. O experiente executivo de automobilismo Graeme Lowdon é o diretor da Cadillac Formula 1 Team.

Além disso, o veterano Russ O'Blenes foi nomeado CEO da nova empresa TWG GM Performance Power Units LLC, que será responsável por desenvolver as unidades de potência da Cadillac e também os chassis da equipe, com o objetivo de torná-la uma equipe "full works" na Fórmula 1.