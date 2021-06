Maradona no céu: campanha da Quilmes homenageia o “deus do futebol”

Se há algo que os argentinos exercitam com invejável devoção é a idolatria ao seu maior astro do futebol, Diego Armando Maradona. A mais recente homenagem é uma campanha da cervejaria Quilmes para a Copa América, que já está viralizando nas redes.

O filme publicitário chamado Tiro Libre mostra um jogo sombrio, claro, entre a seleção argentina contra o Brasil. A música de fundo é Adiós, Nonino, de Astor Piazolla, um tango dramático, como pede a situação – este é o centenário do nascimento do compositor, vale lembrar.

Os torcedores, que incluem pretos e pessoas com traços indígenas, talvez para desgosto do presidente Alberto Fernández, estão tensos assistindo ao jogo.

A partida começa com uma cobrança de falta para o Brasil. O jogador bate na bola, que vai certeira em direção ao gol, mas misteriosamente bate na rede e volta. Não foi gol. E o jogo continua.

Depois vem uma sequência misteriosa em que a bola vai desviando dos brasileiros e para exatamente na linha do gol da Argentina. O goleiro está caído longe, não há ninguém por perto, mas um brasileiro corre para afastar o perigo. Quando está quase chegando, em um carrinho cinematográfico, a bola sozinha rola para dentro das traves.

Explosões de felicidade tomam conta da Argentina. E então a explicação, nos letreiros. Esta é a primeira Copa com Maradona no céu. Se ele fez o que fez dentro de campo, imagine lá de cima.

Assista aqui ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UKkNvfiTQOE

A Quilmes não é patrocinadora oficial da Argentina, mas estampa a camisa do Boca Juniors, clube do coração de Maradona. A marca sabe se apropriar do tema futebol, paixão argentina, e suas campanhas já viraram um clássico. Em 2016, depois da eliminação do Brasil na Copa América daquele ano, um vídeo comparava nosso elenco com uma geladeira. Um manequim vestido de jogador, com a camisa verde-amarela, era exibido com uma geladeira instalada no corpo e o número 71 estampado nas costas, uma referência à goleada na Copa de 2014.

.A Argentina entra em campo hoje às 18 horas contra o Chile pela Copa América, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com Messi em campo e Maradona onipresente.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.