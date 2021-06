Maquiagem para esportes: collab lança makes resistentes ao suor e à água

Ainda que existam maquiagens à prova d’água, muitas não são resistentes ao suor e atividades aquáticas. Isto até hoje, 14, visto que a Make B. e a Track & Field acabam de lançar uma linha com alta durabilidade e fixação, para ser utilizada durante práticas esportivas (incluindo aquáticas).

A coleção da Make B. e Track & Field, Unlimited, apresenta itens clássicos, como máscara para cílios, balm labial, lápis para olhos e base compacta. Ultra resistentes, os produtos eliminam a necessidade de retoque no pós-exercício por conta da transpiração.

Com tecnologia Drop Force, presente na base e no balm labial, por exemplo, há aumento da performance dos produtos quando estes entram em contato com a água ou suor, visto que ocorre a formação de um filme com alta proteção e resistência.

Para Bruna Nunes, Gerente de Maquiagem do Boticário, o lançamento é uma grande novidade para quem pratica exercícios físicos e não abre mão de maquiagens. “Conversamos com os mais variados tipos de consumidores, especialmente os que amam praticar exercícios. Com o nosso olhar ávido por inovação e focado no desejo deles, criamos essa linha que chega para completar o nécessaire daqueles que são apaixonados por atividades físicas, mas também buscam estar com a make intacta durante e após a prática”.

Nunes comenta, ainda, sobre a collab com a Track & Field. “Para lançar essa linha, buscamos a parceria com uma marca que é expert no assunto e compartilha de conceitos alinhados, especialmente no que diz respeito à qualidade na entrega dos produtos e credibilidade”, conclui.

Cristiano Poloniato, Diretor de marketing e varejo da Track & Field, reforça a colaboração. “Essa é a nossa primeira parceria no mercado de cosméticos e estamos felizes que seja com o Boticário que, assim como nós, busca inovação constante na oferta de produtos e na utilização de tecnologias e matérias-primas”.

O lançamento conta com dez tons de base compacta com proteção solar e FPS 100 e ação antioxidante, máscara para cílios com fórmula ultra resistente, a prova d’água, suor e atrito, lápis em gel com alta pigmentação e extrema fixação e 24 horas de duração. Para os lábios, o balm labial, que contém FPS 100 e o ultra tint labial, com fórmula à prova d’água e super resistente ao suor, sem borrar, com acabamento mate e durabilidade de até 17 horas.

“O lançamento da linha de maquiagem para a prática de atividades físicas reforça o ecossistema de experiências da nossa marca já que os produtos se complementam e proporcionam autoestima e cuidado a todos que têm como propósito se conectar a um estilo de vida ativo e saudável”, finaliza Poloniato.

