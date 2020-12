O que o brasileiro está esperando de 2021? De acordo com dados apurados pela empresa de análise de dados Decode, as buscas pelo termo “previsão 2021” começaram em agosto e aumentaram em 320% até esse mês de dezembro.

No Twitter, 75% dos internautas dizem estar ansiosos pelo ano novo. No TikTok, a hashtag #2021 teve mais de 2,2 bilhões de views e as publicações marcadas com #2021predictions passam dos 22 milhões de views.

Como toda virada de ano (e nesse caso, de década) não passa sem um toque de misticismo e superstição, a análise mostrou que as buscas por simpatias estão mais em alta do que nunca.

As pesquisas pela simpatia dos três reis magos, por exemplo, registrou aumento de 850% entre janeiro e dezembro. Já mais popular e tradicional simpatia da romã foi 1.550% mais procurada no mesmo período.

Entre os lançamentos mais comentados pelos brasileiros que mencionaram filmes no Twitter se destacam Mortal Kombat (27%), Love and Monsters (24%) e Gucci (11%).

O levantamento da Decode também mostra que as pessoas não veem a hora de voltar a viajar e o planejamento já começou, com crescimento de 70% na procura por “Viagem 2021″ entre julho e dezembro.

Os destinos que estão em alta no Brasil: Boa Viagem – PE, Arraial do Cabo – RJ e Maragogi – AL.

Atitudes para um maior bem-estar também estão entre as principais metas para o novo ano entre os usuários do Twitter, sendo que 49% das pessoas estão dizendo que irão se exercitar e se alimentar melhor, 13% indicam que irão se dedicar à sua saúde mental e 4% desejam diminuir o tempo de uso do celular/computador.

O dinheiro também não ficou de fora, citado em 11% das menções.