Maior ilha privada das Bahamas será leiloada sem lance mínimo

Passar alguns dias em uma ilha paradisíaca privada é o sonho de muita gente, embora só esteja ao alcance dos mais endinheirados. Já comprar um terreno no meio do oceano, mesmo entre os mais ricos, é mais exclusivo ainda. Nas Bahamas, no entanto, a maior ilha privada à venda atualmente será leiloada sem lance mínimo.

Quem está organizando esse leilão é a casa de leilões Concierge, que decidiu não colocar um piso no preço da propriedade por acreditar que os interessados saberão reconhecer o valor da ilha.

No passado, a terra que abriga dois lagos, uma floresta de coqueiros e tem 9 quilômetros de extensão chegou a ser avaliada em 35 milhões de dólares. Não é obrigatório, mas a casa de leilões diz esperar lances mínimos de 19 milhões de dólares pelo lote.

"Estamos vendo um aumento significativo no interesse de compradores nesses tipos de destinos tropicais de primeira linha. Está claro que agora é a hora de encontrar o seu paraíso pessoal e até mesmo de construí-lo.", disse Laura Brady, CEO da Concierge Auctions, ao site Maison Global.

Localizada ao Sul do arquipélago das Bahamas, a ilha conhecida como St. Andrews ou Little Ragged Island, não tem construções por toda sua extensão, mas é grande o bastante para abrigar uma mansão com campo de golfe ou até mesmo um resort.

Além de quilômetros de faixa de areia branca quase intocada, a ilha também possui áreas com água profunda, o que permite que se chegue até lá com embarcações maiores e mais luxuosas. Os acessos para lá de exclusivos não para aí: a ilha fica a 10 minutos de barco do pequeno povoado de Duncan Town, que tem uma pista de pouso para aviões particulares onde normalmente aterrissam os super-ricos que visitam as Bahamas.