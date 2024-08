Lounge VIP da Visa em Guarulhos fica maior e ganha menu com pratos à la carte

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região de São Paulo, conta com mais de uma dezena de salas VIP para oferecer mais conforto aos viajantes enquanto aguardam um voo. Uma das mais disputadas é o Visa Infinite Lounge, localizado no Terminal 3 e operado pelo Plaza Premium Group. Inaugurado em 2022, o espaço passou por uma reformulação e foi reaberto ao público nesta segunda-feira, 26.

Entre as principais mudanças está a ampliação da sala, que agora dobrou de tamanho, como explica Fernando Amaral, vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa do Brasil. "Com essa expansão, agregamos os aprendizados desses últimos dois anos, com maior maturidade operacional, e esperamos proporcionar uma experiência memorável e diferenciada, inclusive explorando aspectos como a gastronomia e a arquitetura do novo espaço”, diz.

Além de mais espaço, o lounge ganhou uma nova proposta de experiência gastronômica. Agora, os passageiros têm à disposição um serviço à la carte, denominado Menu Visa Infinite. Basta escanear o QR Code disponível para acessar e realizar o pedido, que será entregue na mesa. O clássico bufê continua disponível, com salad bar, pasta bar, entradas e sobremesas.

Como é o acesso

O acesso ao Visa Infinite Lounge está disponível para portadores de credenciais Visa Infinite por meio do aplicativo Visa Airport Companion. Para garantir o acesso, basta seguir os passos abaixo:

Faça o download do aplicativo Visa Airport Companion na App Store ou na Play Store; Realize o seu cadastro utilizando um cartão Visa Infinite elegível; Selecione a GRU Airport e depois a Visa Infinite Lounge no menu de Salas VIP; Ao chegar ao espaço, forneça os dados necessários para o atendente.

Também é possível usar a Fila Virtual, onde os portadores de credenciais Visa Infinite realizam um check-in por meio de um QR Code no lounge e recebem um SMS quando chega a sua vez de entrar.

Terminal VIP

Até o fim do ano, Guarulhos vai receber mais um terminal de passageiros. Chamado de Terminal BTG Pactual, o espaço de 5 mil metros quadrados ficará logo após o Terminal 3. Um fundo de capital privado gerido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) está investindo R$ 80 milhões no empreendimento.

Entre os serviços oferecidos estarão concierge, restaurante de gastronomia internacional, lounge exclusivo, salas de reunião, banheiro com chuveiro e local para descanso. Também haverá um transfer em carro privado direto do terminal até o avião, sem a necessidade de fila. Dentro do terminal será possível realizar todo o processo de embarque e desembarque, incluindo check-in, raio-x, despacho de bagagem, imigração e alfândega.

O funcionamento será 24 horas, com capacidade para 100 pessoas por dia. Para utilizar o serviço, será necessário fazer uma reserva com no mínimo 72 horas de antecedência por meio do site do Terminal BTG Pactual. O portal já está ativo, e é possível se cadastrar em uma lista exclusiva.

O terminal poderá ser usado por clientes de todas as companhias aéreas viajando em qualquer classe. A tarifa será de 350 dólares (algo em torno de 1.835 reais) para voos nacionais e de 590 dólares (pouco mais de 3.000 reais) para voos internacionais. Clientes que pagarem com o cartão do BTG Pactual terão desconto de 20%, além de terem o agendamento prioritário.