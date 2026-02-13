Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Sem contratar, empresa levanta US$ 100 milhões e triplica receita desde 2020

Ao manter quadro enxuto, empresa levantou US$ 100 milhões e triplicou receita com foco em alocação de capital

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14h05.

Em um ambiente no qual crescimento costuma ser sinônimo de contratações aceleradas, a Abacum seguiu na direção oposta. A startup fundada em 2020 optou por não ampliar o quadro de funcionários mesmo diante do avanço da receita e da pressão operacional. O resultado foi a captação de mais de US$ 100 milhões e a triplicação da receita com o mesmo time.

A decisão partiu de um momento comum a empresas em expansão. A receita crescia, os clientes chegavam mais rápido e as pessoas estavam sobrecarregadas.

O movimento natural seria contratar. Julio Martínez, cofundador e CEO da Abacum, relata que a empresa decidiu interromper esse impulso automático para avaliar se a contratação resolveria a causa dos desafios ou apenas encobriria problemas estruturais. As informações são da Fortune.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Crescer sem inflar custos exige clareza absoluta

Desde a fundação, a empresa manteve o número de funcionários estável. A escolha não teve como objetivo principal reduzir custos, mas testar a solidez do modelo de negócio. Sem a possibilidade de diluir responsabilidades em novas contratações, cada função precisou ser estruturada em torno de resultados concretos. Iniciativas passaram a ser avaliadas com rigor, e atividades que não impulsionavam o negócio tornaram-se rapidamente visíveis.

A estabilidade do quadro expôs ineficiências, eliminou ambiguidades e tornou decisões equivocadas mais evidentes. A pressão interna elevou o padrão de desempenho. Os papéis foram definidos com precisão e as expectativas aumentaram. Em vez de apenas executar tarefas, os profissionais eram estimulados a compreender o impacto direto de seu trabalho nos resultados e a assumir responsabilidade pelos desfechos.

Para quem atua ou pretende atuar em finanças corporativas, esse cenário reforça um ponto central. Crescimento sustentável depende menos do volume de recursos disponíveis e mais da qualidade das decisões que orientam sua aplicação.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Métricas no centro da estratégia

A Abacum ancorou sua operação em um único objetivo principal, o crescimento líquido da receita recorrente anual qualificado por métricas de durabilidade. O crescimento, segundo Martínez, é fácil de celebrar.

O desafio está em garantir que ele seja eficiente e sustentável, o que exige transparência sobre retorno sobre investimento, compensações e nível de capital empregado.

Todos na empresa tinham acesso aos mesmos números. Indicadores de consumo de caixa, taxa de retenção, desempenho de entrada no mercado, velocidade e eficiência eram acompanhados de forma integrada. Essa visibilidade compartilhada acelerou a tomada de decisão e alinhou as prioridades.

Na prática, a empresa passou a tratar cada movimento estratégico como uma decisão de alocação de capital. Investimentos em produto, expansão de mercado e apostas comerciais eram avaliados sob as mesmas perguntas. Qual retorno é esperado. O que será deixado de lado. Como o sucesso será medido. Esse enquadramento reduziu debates baseados em opinião e fortaleceu decisões orientadas por evidências.

Esse curso ensina como gerenciar as finanças corporativas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Sabor 'tadala': em 25 dias, energético de SC bate recorde e soma 23 milhões de pedidos

Nova regra separa vales de outras compras no cartão. Veja o que muda

A sidra Cereser chega ao Carnaval: 'Não queremos aparecer só em dezembro'

Agibank: como funciona o negócio que fez este gaúcho virar bilionário

Mais na Exame

Carreira

‘Quer ganhar bem com IA? Torne-se encanador’, afirma CEO da Nvidia

Mercados

Vale quer acelerar expansão em cobre sem abrir mão de disciplina financeira

Um conteúdo Bússola

App brasileiro que facilita guarda compartilhada chega ao exterior 

ESG

Datacenters verdes mais perto? Câmara acelera Redata, que condiciona bilhões a energia renovável