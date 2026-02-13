Quatro lições atemporais sobre foco, liderança e sucesso, segundo Warren Buffet

Foto: Chris Goodney/Bloomberg
Estagiária
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14h23.
Última atualização em 13 de fevereiro de 2026 às 14h34.
O que separa carreiras medianas de trajetórias exponenciais é a capacidade de escolher os ambientes certos, dizer “não” ao que dispersa energia, investir no próprio desenvolvimento e construir relações que sustentam resultados no longo prazo.
Durante décadas Warren Buffett compartilhou ensinamentos, mas há quatro princípios centrais. As informações foram retiradas de Inc.
Em carta aos acionistas de 2002, Buffett escreveu: “Meu modelo de gestão é Eddie Bennett, que era um gandula.”
Bennett trabalhou com equipes que viveram ciclos vitoriosos no beisebol americano. A conclusão que Buffett extrai da história é direta: “Para ser um vencedor, trabalhe com vencedores.”
Buffett afirma: “A diferença entre pessoas que acham que são bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo.”
Ele reforça a escassez do tempo com clareza: “As pessoas vão querer o seu tempo. É a única coisa que você não pode comprar.”
Agenda cheia, portanto, não significa impacto. Segundo ele, uma agenda lotada é um péssimo indicador de sucesso.
Para Buffett, o ativo mais valioso não está no mercado financeiro. “De modo geral, investir em você mesmo é a melhor coisa que você pode fazer. Qualquer coisa que melhore seus próprios talentos; ninguém pode tributar isso ou tirar de você”, ele traz.
Habilidades não sofrem desvalorização com inflação. Não dependem de ciclos econômicos. E, segundo Buffett, o retorno tende a ser exponencial.
Ao falar com estudantes universitários, Buffett costuma dizer: “Quando você chegar à minha idade, será bem-sucedido se as pessoas que você espera que o amem realmente o amarem.”
No ambiente profissional, isso se traduz em reputação, confiança e relações sólidas. Competência técnica importa, experiência importa. Mas o sucesso duradouro está diretamente ligado à qualidade das relações construídas ao longo da trajetória.
