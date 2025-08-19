A expressão “encantar o cliente” subiu a régua no já concorrido segmento luxo do litoral norte catarinense. A Dall Empreendimentos realizou na noite do último sábado, 16, no Greenvalley, em Camboriú, o lançamento oficial do Atmosphere Home SPA, autodenominado como o maior residencial spa da América Latina, localizado na Praia Brava, em Itajaí, com investimentos que ultrapassam R$ 1 bilhão e VGV de aproximadamente R$ 2 bilhões.

A festa oferecida para um grupo de 550 convidados teve como atração surpresa o DJ Alok.

DJ Alok foi a atração surpresa na festa fechada na Greenvalley, em Camboriú, no sábado à noite (Camila Carniel/Divulgação)

Desde a recepção até os detalhes de ambientação, cada elemento foi pensado para surpreender os convidados.

O mestre de cerimônias foi o diretor comercial e de marketing da Dall Empreendimentos, Altevir Baron, que destacou a importância do momento: “Poderia falar em números e características que ilustram esse lançamento, mas o mais importante é ver o rosto das pessoas que fazem parte do sucesso e do progresso desta empresa. Para nós, essa noite ficará em nossas almas e em nossos corações”, celebrou.

Coberturas podem chegar a R$ 50 milhões

Na sequência, o presidente da Dall Empreendimentos, Wadis Dall’Oglio Neto, reforçou a relevância histórica do lançamento.

“É um marco da história da Dall. Foram mais de sete anos de trabalho, conduzidos com DNA familiar, princípios claros, empenho, comprometimento, garra e muita união. Esse é apenas o começo de uma experiência que vai se repetir inúmeras vezes.”

O empreendimento alcançou 40% das unidades reservadas logo em seu lançamento, com apartamentos que variam entre R$ 8 milhões e R$ 20 milhões e coberturas que podem chegar a R$ 50 milhões.

Com oito torres distribuídas em um terreno de 20 mil metros quadrados, sendo mais de 2 mil metros quadrados de área preservada, o Atmosphere terá 320 unidades (296 apartamentos, oito diferenciados e 16 coberturas), em 22 pavimentos, totalizando 160 mil metros quadrados de área construída que serão entregues em 2029.

O projeto traz para a Praia Brava um novo patamar de sofisticação, com design exclusivo e conceito de bem-estar integrado à moradia.

Referências no segmento

Profissionais e marcas que são referências internacionais no segmento fazem parte do projeto. Sob a curadoria da especialista em wellness, Tania Ginjas, o espaço reúne experiências de spa, terapias, tratamentos de saúde preventiva, áreas de relaxamento, esportivas e de convivência, proporcionando aos moradores uma verdadeira extensão de resort dentro de casa.

O projeto arquitetônico leva a assinatura do escritório Creato Arquitectos, do mexicano Javier Cuevas, em parceria com o centro criativo da Dall Empreendimentos, liderado por Camila Dall’Oglio, e oferece formas fluidas, linhas e curvas inspiradas no movimento das ondas e no abraço da natureza, refletindo o estilo de vida da Praia Brava.

O paisagismo foi concebido pelo arquiteto Benedito Abbud e a curadoria de interiores é coordenada pelo Centro Criativo da Dall. Além dos profissionais, o projeto também conta com marcas italianas conhecidas mundialmente. Entre elas, a Versace Home (design de interiores e mobiliário), Versace Ceramics (revestimentos), Rubelli (tecidos nobres e revestimentos), Gessi (banheiros e cozinhas), Olivari (puxadores, maçanetas) e a Barovier & Toso (luminárias em cristal soprado artesanalmente).

Evento para apresentação do empreendimento recebeu cerca de 550 convidados (Camila Carniel/Divulgação)

Quem é a Dall Empreendimentos

A catarinense Dall Empreendimentos, fundada em 2012 e liderada por Wadis Dall’Oglio Neto e Jessica Dall’Oglio, consolidou-se como referência no mercado imobiliário de alto padrão na Praia Brava, em Itajaí.

Detentora de um dos maiores landbanks da região, com mais de 100 mil metros quadrados, a empresa já entregou 1.313 unidades — totalizando 95 mil metros quadrados —, mantém 576 unidades em andamento, com 58,5 mil m² em construção, e prepara o Atmosphere Home SPA, com 320 unidades e 128 mil m² para 2029.