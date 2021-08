Lizzo chora devido a ataques racistas e gordofóbicos após lançamento

A cantora Lizzo compartilhou um desabafo, chorando, nesta segunda-feira, 16, após ser alvo de racismo e gordofobia nas redes sociais. Os ataques ocorreram depois do lançamento do clipe de Rumors.

Em parceria com Cardi B, a música da cantora foi ao ar na última sexta-feira, 13. No vídeo, as duas artistas aparecem perfomando juntas, vestidas de deusas gregas.

"É gordofóbico, é racista e é agressivo. Se você não gosta da minha música, tudo bem, se você não gosta de Rumours, tudo bem, mas muita gente não gosta de mim por causa da minha aparência", disse em live no Instagram.

"Estou colocando tanto amor e energia no mundo e às vezes parece que o mundo não me ama de volta. Não importa a quantidade de energia que você coloca, ainda terão pessoas dizendo coisas hostis contra você", lamentou.

"Eu faço isso pelas garotas gordas pretas do futuro que só querem viver suas vidas, sem serem crucificadas ou colocadas em caixas. Eu não vou fazer o que vocês querem que eu faça, então se acostumem. Mas, eu vou fazer boas músicas e ser uma artista incrível. E continuar ajudando pessoas e me ajudando", acrescentou.

No Twitter, Cardi B lamentou os ataques sofridos pelo clipe e pela amiga: "Rumours está indo muito bem. Parem de falar que uma música é um fracasso só para fazer bullying. Isso é maldoso e racista".

