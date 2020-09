Livro póstumo de Stan Lee chega ao Brasil pela Editora Record

A Editora Record está lançando no Brasil umas das últimas obras do cofundador da Marvel e mente por trás dos super-heróis mais conhecidos do mundo, Stan Lee.

O livro, que no português se chamará “Um truque de luz” (“a light trick”, título original), é uma ficção científica escrita por Stan Lee junto com Kat Rosenfield e com cocriação de Luke Lieberman e Ryan Silbert. Lá fora, a obra foi lançada no ano passado, um ano depois da morte de Lee, que faleceu em decorrência de uma parada cardíaca em 2018, aos 95 anos.

O livro físico está disponível no site da editora por 57,90 reais.

Além de ser cofundador da Marvel, onde foi presidente emérito até sua morte, Stan Lee foi a mente criativa por trás dos super-heróis mais conhecidos do mundo, como os “Vingadores”; “Pantera Negra”; “Homem-Aranha”; “Quarteto Fantástico” e “Homem de Ferro”.

Antes de mergulhar na história de “Um truque de luz”, o leitor se depara com o prefácio escrito por Lee: “eles vão fazer as perguntas que todos nos fazemos: sobre amor, sobre amizade, sobre ser aceito e sobre a busca pelo propósito da existência. Mas o grande enigma é: só por termos uma oportunidade, deveríamos nos reinventar? Esta é só uma das indagações perturbadoras em que vamos nos aprofundar”.

“Um truque de luz” conta a história de um adolescente YouTuber chamado Cameron Ackerson, que é atingido por um raio e se vê dotado de “cibercinesia”, a habilidade de manipular computadores com sua mente. A partir dai, os eventos logo fogem do controle, pois Cameron se vê diante no lado sombrio da internet.

“Stan sentiu que a internet não tinha necessariamente cumprido sua promessa”, disse Rosenfield, coautora da obra, ao portal Wired. “Em vez de conectar as pessoas, estava tendo o efeito de tribalizá-las. Mesmo que as pessoas pudessem se conectar e conversar com outras em qualquer lugar do mundo, muitos de nós nos sentimos mais sozinhos do que nunca”.