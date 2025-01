Limoncello Spritz: o coquetel cítrico e refrescante que é tendência do ano

Bares locais, coquetéis inspirados em pratos e ingredientes locais são algumas das tendências para bares em 2025. Porém, a aposta está em um drinque que promete deixar clássicos como aperol spritz e negroni um pouco de lado. Trata-se do Limoncello Spritz, coquetel cítrico e refrescante, perfeito para climas tropicais como o do Brasil.

A aposta foi lançada pela Baum & Whitman, uma das consultorias de alimentos e restaurantes mais prestigiadas dos EUA. Segundo o relatório da agência sobre as comidas e bebidas que serão tendência em 2025, o Limoncello Spritz é descrito como uma “indulgência cintilante e cítrica”. De acordo com a publicação, o coquetel, feito com licor de limão e espumante, pode ser um substituto estranho, mas inteligente, para a sobremesa.

“O Limoncello é um licor absolutamente italiano. E é até simples de fazer: casca de limão siciliano, açúcar e algum destilado”, diz Alê D’Agostino, mixologista do Guilhotina Bar. Para ele, ainda que o coquetel seja simples, é possível adicionar outros elementos para deixá-lo mais complexo. “Podemos mexer bastante, colocar um Campari, trazer mais complexidade", diz.

Onde provar limoncello spritz em São Paulo

O Carrasco Bar

Com ambiente intimista, O Carrasco está localizado no piso superior do Guilhotina Bar. A carta de drinques, assinada pelo premiado mixologista Alê D’Agostino, contempla coquetéis refrescantes para o verão, como o Limoncello Spritz (R$ 65), feito com limoncello artesanal, soda e espumante.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h à 0h

La Braciera

A pizzaria procura utilizar processos e ingredientes originais da Itália. Para acompanhar as redondas, a carta de drinques inclui bebidas autorais e clássicos como o Limoncello Spritz (R$ 40), feito com limoncello e prosecco.

Serviço: 4 unidades + Higienópolis: Rua Conselheiro Brotero, 1120 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone: (11) 94114-1120 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à 0h

Piccini Bar

Localizado no Itaim Bibi, o bar de sotaque italiano se destaca pela elaborada carta de drinques e pelo ambiente intimista. Na casa, a receita do Limoncello Spritz (R$ 45) inclui limoncello feito na casa e espumante Brut. A taça é decorada com fatias de limão siciliano e folhas de hortelã.

Serviço: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 177 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3079-8025 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h à 0h, sexta e sábado das 12h às 15h e das 18h às 2h

A Pizza da Mooca

Eleita uma das melhores pizzarias do mundo pelo guia internacional 50 Top Pizza, a casa possui uma versão diferente do Limoncello Spritz (R$ 42), feito com limoncello, Campari e espumante.

Serviço: 2 Unidades + Mooca: Rua da Mooca, 1747 - Mooca, São Paulo/SP - Fone: (11) 3571-1221 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo das 18h às 23h

Marena Cucina

Inaugurado em dezembro no Itaim Bibi, os pratos do Marena são inspirados na região da Puglia. Para acompanhar as massas e outros pratos italianos, a sugestão é o Limoncello Spritz (R$ 46), feito com limoncello, prosecco e limão siciliano.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 3167-3656 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h

Grotta Cucina

O Grotta Cucina foi uma das novidades de 2024 no bairro dos Jardins. Para este ano, o chef Daniel Ricciardi elaborou novas receitas. Na carta de drinques, elaborada pelo bartender Caio Oliveira, destaca-se o Limoncello Spritz (R$47), que leva Limoncello, prosecco, club soda, espuma de gengibre e hortelã.

Serviço: Rua José Maria Lisboa, 257, Jardins | WhatsApp: (11) 91200-2325 | Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h, e aos domingos, das 12h às 16h30