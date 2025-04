Hermès repassa impacto das tarifas dos EUA para clientes com aumento de preços

A Hermès (HRMS.PA), em um movimento para mitigar o impacto das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, anunciou que aumentará os preços de todos os seus produtos vendidos no país a partir de 1º de maio.

A decisão é uma resposta direta às tarifas mais altas, com a marca de luxo compensando os custos por meio de uma elevação de preços que, além das correções anuais de 6% a 7%, adicionará um adicional para cobrir as tarifas.

"Vamos compensar completamente o impacto dessas novas tarifas, aumentando nossos preços nos Estados Unidos a partir de maio, em todas as nossas linhas de negócios," afirmou Eric du Halgouet, diretor financeiro da empresa.

O anúncio foi feito no mesmo dia que o relatório de vendas do primeiro trimestre, que, embora tenha mostrado um crescimento de 7% em termos de moeda constante, ficou abaixo das expectativas do mercado, que previam um aumento de 9,8%.

O desempenho, considerado fraco em comparação com o histórico da Hermès, foi particularmente afetado pela desaceleração no mercado chinês.

Apesar disso, a marca de luxo, conhecida pelos icônicos modelos de bolsas Kelly e Birkin, se manteve superior a seus concorrentes, incluindo a gigante LVMH (LVMH.PA), que registrou queda de 5% nas vendas de moda e couro.

Enquanto o comércio internacional segue abalado pelas políticas protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Hermès parece confiar em seu poder de precificação, algo que a coloca como uma das marcas mais exclusivas do mercado de luxo.

Em um mercado de luxo onde a exclusividade é um dos maiores atrativos, o ajuste de preços nas lojas dos EUA reflete uma tentativa da marca de preservar sua rentabilidade sem perder o apelo para seus clientes de alto poder aquisitivo.

Os resultados do primeiro trimestre, com vendas de 4,1 bilhões de euros (aproximadamente US$ 4,66 bilhões), são uma rara demonstração de fraqueza da marca, que, historicamente, consegue manter uma trajetória de crescimento constante.

Contudo, a Hermès segue como a marca de luxo mais valiosa do mundo, à frente da LVMH, segundo a sua capitalização de mercado. A ação da empresa caiu 1,9% logo após o anúncio dos resultados, embora tenha se recuperado um pouco ao longo do dia de negociação.