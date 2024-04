Ações da Levi disparam mais de 25% no ano com ajuda de Beyoncé

O jeans não ficou para trás no mundo da moda nem dos investimentos. Até esta quinta-feira, 4, as ações da Levi Strauss (LEVI), empresa detentora da marca de jeans Levi’s, valorizaram 26,72% no acumulado do ano. E o movimento teve uma ajuda de nada mais, nada menos, que a Beyoncé, graças a uma nova música da cantora, chamada “Levii’s Jeans”.

"Uma das coisas que realmente são significativas sobre a marca Levi's e que colocamos muita ênfase e investimento é garantir que a marca Levi's permaneça no centro da cultura. E não acho que haja melhor evidência ou prova do que ter alguém como Beyoncé, que é uma formadora de cultura, para realmente dar o nosso nome a uma música", disse a CEO da Levi Strauss, Michelle Gass.

A música está no top 20 das 100 melhores da Apple Music nos EUA. Na quarta-feira, 3, a analista sênior da indústria da Bloomberg Intelligence, Mary Ross Gilbert, publicou uma nota citando que o fenômeno "também poderia fornecer um impulso adicional às vendas". Em homenagem à música, a empresa mudou seu nome no Instagram para Levii's.

Resultados sólidos

Para além da mistura entre música e jeans, a empresa também reportou resultados sólidos de lucros no primeiro trimestre de 2024. Embora a fabricante de jeans tenha dito que as vendas caíram cerca de 8% em comparação com o 1T23, as recentes medidas de corte de custos ajudaram a gerar um lucro melhor do que o esperado.

Os especialistas estimavam uma receita ficou de US$ 1,55 bilhão e o resultado veio em US$ 1,56 bilhão, alinhado com as expectativas. Já o lucro por ação era estimado em US$ 0,21, enquanto o resultado ficou em US$ 0,26. A empresa também elevou sua perspectiva de lucro ajustado por ação para o ano de 2024 para uma faixa de US$ 1,17 a US$ 1,27, um pouco acima de sua orientação anterior de US$ 1,15 a US$ 1,25.

