Avião que caiu em Copacabana não tinha licença para propaganda aérea

A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que a empresa Visual Propaganda Aérea não tinha autorização para prestar esse tipo de serviço

Avião caiu no mar do Rio de Janeiro (Reprodução/X)

Matheus Teixeira
Reporter

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 17h43.

A Visual Propaganda Aérea, proprietária do avião monomotor que caiu no mar em Copacabana neste sábado, 27, não tinha autorização para fazer propaganda aérea. A informação é da Prefeitura do Rio de Janeiro, que afirmou que irá autuar a empresa por publicidade irregular.

O piloto da aeronave foi encontrado no mar sem vida após o acidente. A empresa deverá providenciar a retirada do avião da água.

A aeronave fazia propaganda e sobrevoava a Zona Sul do Rio de Janeiro antes de cair na água. Um helicóptero e barcos deram apoio às buscas. Pelo menos sete viaturas dos bombeiros foram usadas para transportar os materiais usados na operação desencadeada após a queda do avião.

Veja o vídeo da queda

De acordo com os Bombeiros, nenhum banhista que estava no mar ficou ferido na ocorrência.

