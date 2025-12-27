Avião que caiu em Copacabana não tinha licença para propaganda aérea

A Visual Propaganda Aérea, proprietária do avião monomotor que caiu no mar em Copacabana neste sábado, 27, não tinha autorização para fazer propaganda aérea. A informação é da Prefeitura do Rio de Janeiro, que afirmou que irá autuar a empresa por publicidade irregular.

O piloto da aeronave foi encontrado no mar sem vida após o acidente. A empresa deverá providenciar a retirada do avião da água.

A aeronave fazia propaganda e sobrevoava a Zona Sul do Rio de Janeiro antes de cair na água. Um helicóptero e barcos deram apoio às buscas. Pelo menos sete viaturas dos bombeiros foram usadas para transportar os materiais usados na operação desencadeada após a queda do avião.

Veja o vídeo da queda

Imagem da queda de Avião monomotor em copacabana. pic.twitter.com/WJvm0vJIYU — Tv Tony Silva (Selo Azul) (@tvtonysilva) December 27, 2025

De acordo com os Bombeiros, nenhum banhista que estava no mar ficou ferido na ocorrência.