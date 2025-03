Leilão de diamante azul raro, com cor presente em apenas 0,3% das pedras, pode atingir US$20 milhões

No mundo dos diamantes, poucos eventos são tão aguardados quanto o leilão de pedras raras e excepcionais, e o "Mediterranean Blue" está prestes a se tornar uma estrela. Proveniente da famosa mina Cullinan, na África do Sul, onde outras pedras icônicas, como a Great Star of Africa, foram extraídas, esse diamante azul Fancy Vivid Blue pesa 10,03 quilates e tem uma cor extremamente rara, presente em menos de 0,3% dos diamantes extraídos. Sua beleza e raridade garantiram que ele fosse classificado como Tipo IIb, uma classificação que representa menos de 0,5% de todos os diamantes.

Este diamante não é apenas raro, mas também um símbolo de natureza e refinamento. O "Mediterranean Blue" será o destaque do leilão da Sotheby’s em Genebra, no dia 13 de maio, com uma estimativa de preço de US$20 milhões. Antes de ser leiloado, o diamante será exposto em uma série de locais exclusivos: a Bassam Freiha Art Foundation em Abu Dhabi, Tapei, Hong Kong e Nova York. A apresentação dessa joia no espaço da fundação em Abu Dhabi, conhecido por sua arquitetura impressionante, é vista como a combinação perfeita entre arte e beleza natural.

A gema foi cuidadosamente trabalhada a partir de um diamante bruto de 31,94 quilates descoberto em 2023. Após um processo de mais de um ano de estudo e seis meses de corte meticuloso, o "Mediterranean Blue" ganhou sua forma de almofada modificada brilhante. O corte foi projetado para maximizar a reflexão da luz, criando um espetáculo de brilho que atrai todos os olhares.

Cor raríssima

O diamante foi classificado como "Fancy Vivid Blue", a cor mais intensa e cobiçada para diamantes azuis. De acordo com o Gemological Institute of America (GIA), menos de 0,3% dos diamantes possuem essa cor predominante, e entre esses, apenas uma pequena fração tem mais de 10 quilates.

O "Mediterranean Blue" se destaca ainda mais ao ser uma gema que representa uma das mais raras da natureza, com uma saturação excepcional e uma tonalidade azul oceânica que o coloca na companhia de alguns dos diamantes mais importantes já vendidos.

O mercado de diamantes azuis tem sido marcado por vendas recordes, como a venda do "Blue Moon of Josephine", que alcançou US$48,5 milhões em 2015, e o "De Beers Blue", que foi arrematado por US$57,5 milhões em 2022. O "Mediterranean Blue" não só segue essa tradição, mas também leva adiante a história da mina Cullinan, responsável por algumas das pedras mais valiosas e icônicas da história. Com uma expectativa de preço recorde, ele será uma das estrelas da alta joalheria mundial e um marco na história dos leilões de diamantes.