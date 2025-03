La Première: Air France reformula classe de luxo e cabine individual tem 5 janelas

No mundo da aviação, a La Première, da Air France, é um dos maiores símbolos de luxo e exclusividade, um verdadeiro ícone da primeira classe. Conhecida por oferecer uma experiência de viagem única, ela representa o ápice da sofisticação e elegância, combinando conforto, privacidade e um serviço impecável. Agora, a companhia francesa dá um passo ainda mais ousado, reformulando completamente sua La Première, com uma cabine individualizada que promete elevar ainda mais o padrão do que significa viajar em grande estilo.

A suíte agora é totalmente adaptável, com um assento e uma méridienne que se transformam em uma cama de dois metros de comprimento. Além disso, a cabine possui cinco janelas que permite uma visão panorâmica e muita luz natural.

A luz desempenha um papel central nesse ambiente excepcional. As janelas têm cortinas elétricas translúcidas ou blackout. O sistema de iluminação inclui duas luminárias adornadas com a assinatura do cavalo-marinho alado da Air France, disponíveis como luminárias de parede ou de chão. Uma iluminação ambiente sutil acompanha cada fase do voo.

O espaço foi ampliado em 25%, com a cabine atingindo quase 3,5 metros quadrados. A méridienne se estende para se transformar em uma verdadeira cama de dois metros de comprimento e 75 centímetros de largura. Os compartimentos superiores de bagagem foram retirados para criar uma incomparável sensação de espaço.

A decoração é com tons de cinza e detalhes em vermelho. Os assentos são feitos de couro de alta qualidade, e a lã macia e os acabamentos metálicos em champagne acetinado acrescentam ainda mais elegância. As suítes laterais são separadas por uma espessa cortina de malha, criando um ambiente totalmente privado, enquanto as centrais oferecem a possibilidade de viajar a dois, com uma divisória deslizante elétrica para garantir o conforto e a privacidade de ambos os passageiros.

“O lançamento da nossa nova experiência La Première é um grande passo em nosso plano estratégico”, afirma Benjamin Smith, chairman da Air France e CEO do grupo Air France-KLM.

Uma cabine mais conectada

A tecnologia a bordo também foi pensada para melhorar a experiência. Os passageiros podem aproveitar dois monitores 4K de 32 polegadas, com acesso a mais de 1.500 horas de entretenimento. Além disso, cada assento conta com fones de ouvido com cancelamento de ruído, tomadas USB, suporte para dispositivos e Wi-Fi gratuito. A cabine é totalmente controlada por um tablet sem fio, permitindo que os passageiros ajustem a posição da poltrona, a iluminação e as persianas das janelas de forma fácil e intuitiva.

Quatro suítes serão progressivamente instaladas em uma seleção de Boeing 777-300ER. Batizado de Épernay, o primeiro avião equipado com a nova cabine La Première decolará na primavera europeia de 2025, em direção a Nova York-JFK, nos Estados Unidos. Los Angeles (EUA), Singapura e Tóquio-Haneda (Japão) também receberão gradualmente esse novo produto ao longo da temporada de verão do hemisfério norte.

A La Première está atualmente disponível nas rotas de Paris-Charles de Gaulle para Abidjan (Costa do Marfim), Dubai (Emirados Árabes Unidos), Los Angeles, Miami, Nova York-JFK, São Francisco (EUA), São Paulo (Brasil), Singapura, Tóquio-Haneda (Japão) e Washington DC (EUA).