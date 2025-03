Grupo de empreendedores que aposta no turismo planejado começa segunda fase de projeto no CE

São Paulo está no topo das cidades com maior número de empreendimentos de luxo, enquanto o Rio de Janeiro é a número um entre as cidades mais turísticas. Qual cidade seria ideal para unir os dois conceitos?

Para o Grupo Carnaúba, que surgiu com a premissa dessa união, o Nordeste oferece o cenário ideal. Na segunda fase do seu empreendimento “Vila Carnaúba” na Praia do Preá, no Ceará, o grupo anuncia o lançamento do “Carnaúba Villas”, oferecendo casas contemporâneas de 2 a 4 suítes com até 312m².

Com unidades a partir de R$ 2,6 milhões, o lançamento eleva o Valor Geral de Vendas (VGV) do Vila Carnaúba para mais de R$ 900 milhões.

Esta é a segunda fase do projeto que começou em 2022, quando o Grupo Carnaúba adquiriu 12 milhões de m² de terrenos na região, com 4,2km de frente-praia. O investimento total projetado na região é de mais de R$ 4 bilhões até 2034, com cerca de R$ 180 milhões já investidos no Vila Carnaúba.

Produto de luxo foi pensado de ponta a ponta

O condomínio de luxo está sendo projetado para proporcionar lazer, bem-estar e conveniência. Para tal, o Grupo Carnaúba colocou como prioridade no projeto uma lagoa de mais de 4.000 m² com prainha para relaxamento, quadras de beach tênis, restaurante e áreas destinadas à convivência dos moradores.

O projeto também dá acesso a uma infraestrutura completa de amenities do Vila Carnaúba, disponíveis para todos os moradores e visitantes.

"O Carnaúba Villas é mais do que um empreendimento imobiliário, é a consolidação de um conceito de moradia. Ele marca a segunda fase do Vila Carnaúba, que tem alta aceitação no mercado, com mais de 80% das unidades já comercializadas”, diz Miguel Pinto Guimarães, cofundador da Opy Arquitetura e sócio do Grupo Carnaúba.

Por que o Preá?

Consolidado em 2022 com o início do projeto Vila Carnaúba, o grupo nasceu do desejo do fundador Julio Capua, que frequentava a praia. Ele ouviu de urbanistas que a presença de aeroportos era um dos principais vetores de desenvolvimento urbano.

Enxergando uma oportunidade de empreender, Capua comprou uma área de 500 mil m² a 15 minutos do aeroporto de Jericoacoara.

O Carnaúba Vilas está inserido no Vila Carnaúba e dá continuidade ao objetivo da empresa de desenvolver o turismo planejado na região.

“A expansão do projeto garante aos moradores não apenas uma casa, mas um estilo de vida autêntico. Com uma infraestrutura pensada para bem-estar e lazer, estamos reforçando nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável e planejado para a região, trazendo inovação sem perder a essência local", descreve Miguel Pinto Guimarães

O empreendimento segue em ampliação dos amenities e prevê a inauguração do Hotel Anantara Preá, em 2027, agregando ainda mais valor ao complexo. Ele oferecerá 70 quartos e cerca de 25 branded residences, mirando uma experiência de hospedagem de alta qualidade.

O resort de luxo faz parte do grupo Minor Hotels, marca que tem um portfólio de 530 hotéis e resorts espalhados por 56 países.

