Lavabo com decoração minimalista é a grande tendência para projetos

A decoração minimalista conquistou um espaço especial no universo decorativo e se tornou a melhor alternativa para decorar ambientes compactos, como o lavabo.

Caracterizado por um design simples, móveis feitos em linhas mais retas e a priorização da iluminação natural, o design minimalista é a verdadeira representação da frase “menos é mais”.

Em poucas palavras, é uma decoração que prioriza o uso de peças necessárias para a rotina de limpeza e organização da casa e faz o melhor uso desses itens no espaço.

E como o lavabo é um dos ambientes do lar, e o mais utilizado no dia a dia - especialmente por quem ama recepcionar os amigos em casa - é fundamental saber aproveitar os poucos metros quadrados para compor uma decoração bonita e funcional. Entenda aqui como combinar essas duas características para criar um projeto maravilhoso.

5 Dicas para decorar um lavabo no estilo minimalista

Por tratar-se de um ambiente compacto, cada detalhe escolhido no projeto influencia no resultado da decoração. Por isso, até mesmo a definição dos revestimentos precisa estar dentro da proposta minimalista.

Abaixo, separamos 5 dicas para considerar ao montar um projeto de lavabo minimalista:

1. Tenha apenas o essencial

Faça uma lista com tudo que você precisa ter no ambiente. Geralmente um lavabo precisa conter os seguintes itens:

Espelho;

Bancada;

Cuba com torneira;

Kit de higiene (saboneteira e aromatizador);

Porta toalha;

Porta papel higiênico.

O gabinete não é um móvel obrigatório para o lavabo, mas caso opte por incluí-lo no projeto, invista em designs mais simples e em cores neutras. Também evite usar vários quadros, vasos e enfeites na decoração. Lembre-se do lema “menos é mais”.

2. Invista em revestimentos neutros

Evite usar revestimentos com muitas cores, estampas ou texturas exageradas - especialmente ao escolher um papel de parede.

Os revestimentos neutros, como madeira, cimento queimado, porcelanato branco e até mesmo o mármore, são peças que evidenciam o minimalismo do design sem perder a sofisticação do projeto.

Dica: aproveite para combinar dois materiais neutros para destacar uma parede da decoração minimalista. A madeira fica incrível com o porcelanato branco, assim como o mármore ganha destaque com a parede espelhada.

3. Inclua cores nos detalhes

Embora as cores neutras sejam as mais indicadas para compor um ambiente minimalista, é possível, sim, incluir cores mais vibrantes no projeto. Existem alguns truques que facilitam a inserção de modo que as cores não interferiram no design, como:

Usar cores apenas nos enfeites do lavabo;

Colocar um revestimento geométrico que possui uma coloração mais vibrante;

Inovar nas cores da cuba e da torneira, porém, deixar apenas esses elementos com uma tonalidade mais vibrante e o restante em tons neutros.

4. Capriche na iluminação

A iluminação é essencial para ambientes minimalistas, pois ajuda a transmitir uma sensação de amplitude no espaço.

Existem diferentes recursos que ajudam a iluminar o espaço compacto, como luminárias com lâmpadas de LED no teto ou fitas de LED contornando os espelhos e nichos.

5. Priorize a funcionalidade do ambiente

Não é de hoje que falamos sobre a importância de fazer móveis funcionais em projetos compactos. Afinal, quanto mais prático for o espaço, melhor será a rotina de organização e limpeza do cômodo.

Por isso, escolha cada detalhe pensando na beleza e na funcionalidade. Caso opte por um armário, aproveite para fazer uma peça com prateleiras para colocar revistas ou itens de higiene, como toalhas enroladas ou uma bandeja com aromatizadores.

Essas dicas de decoração foram criadas pela Equipe da Viva Decora.