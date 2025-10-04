Lançamentos do Prime Video em outubro de 2025: veja as séries e filmes

Outubro traz uma nova leva de estreias no Prime Video, com filmes e séries para agradar a todos os gostos.
Entre os destaques, estão as novas temporadas de The Walking Dead: Daryl Dixon, a estreia de Sanda, e filmes como Zoe, Minha Amiga Morta e Lições de Liberdade.
A plataforma também recebe a série muito aguardada Harlan Coben Lázarus e Hazbin Hotel - Temporada 2.
Confira abaixo o calendário completo:
O que estreia no Prime Video em outubro de 2025?
Séries que estreiam no Prime Video em outubro de 2025
- Jogo Sujo | 01/10/2025
- Sanda - Temporada 1 | 03/10/2025
- Zoe, Minha Amiga Morta | 03/10/2025
- Lições de Liberdade | 09/10/2025
- Em Chamas | 10/10/2025
- Os 39 - Temporada 1 | 10/10/2025
- Minha Culpa | 16/10/2025
- Invencível | 17/10/2025
- The Walking Dead: Daryl Dixon - Temporada 3 | 20/10/2025
- Harlan Coben Lázarus - Temporada 1 | 22/10/2025
- Eden | 24/10/2025
- O Amigo | 28/10/2025
- Hazbin Hotel - Temporada 2 | 29/10/2025
- Hedda | 29/10/2025
- Cometierra - Temporada 1 | 31/10/2025
- Tremembé - Temporada 1 | 31/10/2025
Filmes que estreiam no Prime Video em outubro de 2025
- Corra que a Polícia Vem Aí! | 01/10/2025
- Juntos | 02/10/2025
- Anônimo 2 | 05/10/2025
- Reading Lolita in Tehran | 06/10/2025
- Faça Ela Voltar | 07/10/2025
Estreias em canais adicionais no Prime Video em outubro de 2025
- Hotel Costiera - Temporada 1 – Universal+ | 03/10/2025
- O Ônibus Perdido – Apple TV+ | 03/10/2025
- Saturday Night Live - Temporada 51 – Universal+ | 10/10/2025
- Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado – HBO Max | 17/10/2025
- My Hero Academia: Final Season – Crunchyroll | 17/10/2025
- Those About to Die - Temporada 1 – Diamond Films+ | 19/10/2025
- Matthew Perry: A Hollywood Tragedy – Universal+ | 28/10/2025
- O Dono de Kingstown - Temporada 4 – Paramount+ | 28/10/2025
- It: Bem-Vindos a Derry - Temporada 1 – HBO Max | 30/10/2025
Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.