Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos do Prime Video em outubro de 2025: veja as séries e filmes

Entre os destaques estão 'Zoe, Minha Amiga Morta', a nova temporada de 'The Walking Dead' e o longa 'Jogo Sujo'

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em outubro de 2025? (Netflix)

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em outubro de 2025? (Netflix)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09h01.

Tudo sobreAmazon Prime Video
Saiba mais

Outubro traz uma nova leva de estreias no Prime Video, com filmes e séries para agradar a todos os gostos.

Entre os destaques, estão as novas temporadas de The Walking Dead: Daryl Dixon, a estreia de Sanda, e filmes como Zoe, Minha Amiga Morta e Lições de Liberdade.

A plataforma também recebe a série muito aguardada Harlan Coben Lázarus e Hazbin Hotel - Temporada 2.

Confira abaixo o calendário completo:

O que estreia no Prime Video em outubro de 2025?

Séries que estreiam no Prime Video em outubro de 2025

  • Jogo Sujo | 01/10/2025
  • Sanda - Temporada 1 | 03/10/2025
  • Zoe, Minha Amiga Morta | 03/10/2025
  • Lições de Liberdade | 09/10/2025
  • Em Chamas | 10/10/2025
  • Os 39 - Temporada 1 | 10/10/2025
  • Minha Culpa | 16/10/2025
  • Invencível | 17/10/2025
  • The Walking Dead: Daryl Dixon - Temporada 3 | 20/10/2025
  • Harlan Coben Lázarus - Temporada 1 | 22/10/2025
  • Eden | 24/10/2025
  • O Amigo | 28/10/2025
  • Hazbin Hotel - Temporada 2 | 29/10/2025
  • Hedda | 29/10/2025
  • Cometierra - Temporada 1 | 31/10/2025
  • Tremembé - Temporada 1 | 31/10/2025

Filmes que estreiam no Prime Video em outubro de 2025

  • Corra que a Polícia Vem Aí! | 01/10/2025
  • Juntos | 02/10/2025
  • Anônimo 2 | 05/10/2025
  • Reading Lolita in Tehran | 06/10/2025
  • Faça Ela Voltar | 07/10/2025

Estreias em canais adicionais no Prime Video em outubro de 2025

  • Hotel Costiera - Temporada 1 – Universal+ | 03/10/2025
  • O Ônibus Perdido – Apple TV+ | 03/10/2025
  • Saturday Night Live - Temporada 51 – Universal+ | 10/10/2025
  • Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado – HBO Max | 17/10/2025
  • My Hero Academia: Final Season – Crunchyroll | 17/10/2025
  • Those About to Die - Temporada 1 – Diamond Films+ | 19/10/2025
  • Matthew Perry: A Hollywood Tragedy – Universal+ | 28/10/2025
  • O Dono de Kingstown - Temporada 4 – Paramount+ | 28/10/2025
  • It: Bem-Vindos a Derry - Temporada 1 – HBO Max | 30/10/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

Acompanhe tudo sobre:SériesFilmesAmazon Prime VideoStreaming

Mais de Casual

Festival do Rio chega à 27ª edição com CEO do Oscar, Juliette Binoche e filmes premiados

Lançamentos da Netflix em outubro de 2025: veja os filmes e as séries

Mercado de luxo em SP ganha ícone exclusivo com o residencial Figueira Leopoldo

Bares investem em drinques sem álcool diante dos casos de intoxicação por metanol

Mais na Exame

Negócios

Quais são as 10 maiores empresas de Pernambuco? Veja quanto elas faturam

Infraestrutura

Volume de debêntures de infraestrutura supera orçamento do BNDES, diz presidente da Abdib

Marketing

O futuro já chegou ao varejo — e movimenta US$ 70 bilhões em soluções inteligentes

Carreira

‘Delegar é um exercício de ego, abre espaço para pensar e ajuda o time a crescer’, diz CEO da Bayer