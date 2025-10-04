Lançamentos do Prime Video em outubro de 2025: veja as séries e filmes

Outubro traz uma nova leva de estreias no Prime Video, com filmes e séries para agradar a todos os gostos.

Entre os destaques, estão as novas temporadas de The Walking Dead: Daryl Dixon, a estreia de Sanda, e filmes como Zoe, Minha Amiga Morta e Lições de Liberdade.

A plataforma também recebe a série muito aguardada Harlan Coben Lázarus e Hazbin Hotel - Temporada 2.

Confira abaixo o calendário completo:

O que estreia no Prime Video em outubro de 2025?

Séries que estreiam no Prime Video em outubro de 2025

Jogo Sujo | 01/10/2025

| 01/10/2025 Sanda - Temporada 1 | 03/10/2025

| 03/10/2025 Zoe, Minha Amiga Morta | 03/10/2025

| 03/10/2025 Lições de Liberdade | 09/10/2025

| 09/10/2025 Em Chamas | 10/10/2025

| 10/10/2025 Os 39 - Temporada 1 | 10/10/2025

| 10/10/2025 Minha Culpa | 16/10/2025

| 16/10/2025 Invencível | 17/10/2025

| 17/10/2025 The Walking Dead: Daryl Dixon - Temporada 3 | 20/10/2025

| 20/10/2025 Harlan Coben Lázarus - Temporada 1 | 22/10/2025

| 22/10/2025 Eden | 24/10/2025

| 24/10/2025 O Amigo | 28/10/2025

| 28/10/2025 Hazbin Hotel - Temporada 2 | 29/10/2025

| 29/10/2025 Hedda | 29/10/2025

| 29/10/2025 Cometierra - Temporada 1 | 31/10/2025

| 31/10/2025 Tremembé - Temporada 1 | 31/10/2025

Filmes que estreiam no Prime Video em outubro de 2025

Corra que a Polícia Vem Aí! | 01/10/2025

| 01/10/2025 Juntos | 02/10/2025

| 02/10/2025 Anônimo 2 | 05/10/2025

| 05/10/2025 Reading Lolita in Tehran | 06/10/2025

| 06/10/2025 Faça Ela Voltar | 07/10/2025

Estreias em canais adicionais no Prime Video em outubro de 2025

Hotel Costiera - Temporada 1 – Universal+ | 03/10/2025

– Universal+ | 03/10/2025 O Ônibus Perdido – Apple TV+ | 03/10/2025

– Apple TV+ | 03/10/2025 Saturday Night Live - Temporada 51 – Universal+ | 10/10/2025

– Universal+ | 10/10/2025 Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado – HBO Max | 17/10/2025

– HBO Max | 17/10/2025 My Hero Academia: Final Season – Crunchyroll | 17/10/2025

– Crunchyroll | 17/10/2025 Those About to Die - Temporada 1 – Diamond Films+ | 19/10/2025

– Diamond Films+ | 19/10/2025 Matthew Perry: A Hollywood Tragedy – Universal+ | 28/10/2025

– Universal+ | 28/10/2025 O Dono de Kingstown - Temporada 4 – Paramount+ | 28/10/2025

– Paramount+ | 28/10/2025 It: Bem-Vindos a Derry - Temporada 1 – HBO Max | 30/10/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.