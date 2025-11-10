Como a resiliência forjou o homem por trás das vendas do Senna Tower

Brayann Germano, da Felicità Imóveis, de Balneário Camboriú, fez parte do seleto grupo de corretores convidados para o Senna Club, um mega espaço montado pela família do tricampeão mundial no autódromo de Interlagos, neste final de semana. Estava acompanhado por três casais, potenciais clientes para a compra de apartamentos no Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo, em construção em BC.

A proposta era oferecer a experiência única ao vivenciar o GP de Fórmula 1, na segunda casa de Ayrton Senna (Interlagos), ao lado dos familiares do ídolo, em uma das áreas mais concorridas. A ação de encantamento aos virtuais futuros proprietários reforça uma espécie de mantra utilizada por Brayann, tanto na vida quanto nos negócios: gerar conexões.

Ele explica que a venda dos apartamentos de altíssimo padrão vai muito além das planilhas de custo, descontos, forma de pagamento, preço ou estrutura oferecida. “São questões até mesmo subjetivas, como o entendimento do propósito do cliente para daquela compra”, relata o fundador da Felicità Imóveis, de Balneário Camboriú.

Ao ser questionado sobre a estratégia de convencimento, Brayann não hesita: “Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a venda não está atrelada apenas a cifras ou uma boa localização, principalmente se o público for composto por quem já tem tudo. Por isso é necessário mergulhar no estilo de vida, na história e no emocional de cada cliente. Criar relação, conexão e experiência”.

Valor inestimável

A fórmula tem se mostrado cada vez mais acertada. A equipe de corretores gerida por Brayann foi responsável pela venda da primeira unidade do Senna Tower — ainda em 2024, por R$ 28 milhões. Atualmente sua carteira já conta com três apartamentos comercializados no icônico prédio.

Como forma de celebrar este marco, o comprador recebeu um presente de valor inestimável para os fãs: a Punta Taco, uma reprodução das botas do piloto, inspirada na técnica homônima, aperfeiçoada pelo próprio Ayrton Senna, para garantir a melhor performance possível nas curvas — que consiste em manter o calcanhar no chão e a ponta do pé controlando acelerador e freio simultaneamente.

O objetivo dessa ação não era apenas presentear, mas proporcionar algo intangível. Afinal, o que se podia dar a alguém que poderia comprar tudo? Então, a alternativa foi oferecer algo que pudesse conectar e proporcionar ao cliente uma experiência única.

Brayann Germano, um dos nomes em ascensão no disputado mercado imobiliário de Balneário Camboriú, é a prova de que o sucesso, quase sempre, é precedido pela resiliência. Antes de cravar seu nome entre os grandes do setor, foi varejista experiente.

Ao ingressar no mundo do mercado imobiliário, passou a ganhar e perder dinheiro na mesma proporção. Foi então que ele impôs a si mesmo uma mudança radical: isolamento focado, um rigoroso período de autoconhecimento e imersão intelectual que durou dois anos.

Nova mentalidade

Cortou qualquer tipo de entretenimento, leu mais de 80 livros e ouviu centenas de episódios de podcasts sobre negócios e empreendedorismo. Esse hiato foi, na verdade, a construção de uma nova mentalidade e base movida a conhecimento. O resultado: deu a volta por cima e alcançou um cargo de liderança em uma imobiliária da região.

No entanto, o fato de não conseguir alçar voos mais altos o fez refletir outra vez e colocar na balança uma nova possibilidade: montar a sua própria imobiliária. A decisão acertada resultou no nascimento da Felicità Imóveis, em parceria estratégica com outros sócios.

A partir de então, com o sonho de ser grande, a estratégia foi, então, inovar no modelo de negócio. Brayann implantou uma filosofia pouco convencional no mercado imobiliário: usar a atitude do varejo no mercado imobiliário.

Em apenas quatro anos de atuação, a imobiliária — sob a gestão dele e de seus sócios — já projeta movimentar a cifra extraordinária de R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) nos próximos anos, e com menos de 100 corretores. Algo inédito, até mesmo em uma cidade com moradias milionárias.