Como a resiliência forjou o homem por trás das vendas do Senna Tower

Brayann Germano, sócio-fundador da Felicità Imóveis, de Balneário Camboriú (Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18h49.
Última atualização em 10 de novembro de 2025 às 19h03.
Brayann Germano, da Felicità Imóveis, de Balneário Camboriú, fez parte do seleto grupo de corretores convidados para o Senna Club, um mega espaço montado pela família do tricampeão mundial no autódromo de Interlagos, neste final de semana. Estava acompanhado por três casais, potenciais clientes para a compra de apartamentos no Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo, em construção em BC.
A proposta era oferecer a experiência única ao vivenciar o GP de Fórmula 1, na segunda casa de Ayrton Senna (Interlagos), ao lado dos familiares do ídolo, em uma das áreas mais concorridas. A ação de encantamento aos virtuais futuros proprietários reforça uma espécie de mantra utilizada por Brayann, tanto na vida quanto nos negócios: gerar conexões.
Ele explica que a venda dos apartamentos de altíssimo padrão vai muito além das planilhas de custo, descontos, forma de pagamento, preço ou estrutura oferecida. “São questões até mesmo subjetivas, como o entendimento do propósito do cliente para daquela compra”, relata o fundador da Felicità Imóveis, de Balneário Camboriú.
Ao ser questionado sobre a estratégia de convencimento, Brayann não hesita: “Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a venda não está atrelada apenas a cifras ou uma boa localização, principalmente se o público for composto por quem já tem tudo. Por isso é necessário mergulhar no estilo de vida, na história e no emocional de cada cliente. Criar relação, conexão e experiência”.
A fórmula tem se mostrado cada vez mais acertada. A equipe de corretores gerida por Brayann foi responsável pela venda da primeira unidade do Senna Tower — ainda em 2024, por R$ 28 milhões. Atualmente sua carteira já conta com três apartamentos comercializados no icônico prédio.
Como forma de celebrar este marco, o comprador recebeu um presente de valor inestimável para os fãs: a Punta Taco, uma reprodução das botas do piloto, inspirada na técnica homônima, aperfeiçoada pelo próprio Ayrton Senna, para garantir a melhor performance possível nas curvas — que consiste em manter o calcanhar no chão e a ponta do pé controlando acelerador e freio simultaneamente.
O objetivo dessa ação não era apenas presentear, mas proporcionar algo intangível. Afinal, o que se podia dar a alguém que poderia comprar tudo? Então, a alternativa foi oferecer algo que pudesse conectar e proporcionar ao cliente uma experiência única.
Brayann Germano, um dos nomes em ascensão no disputado mercado imobiliário de Balneário Camboriú, é a prova de que o sucesso, quase sempre, é precedido pela resiliência. Antes de cravar seu nome entre os grandes do setor, foi varejista experiente.
Ao ingressar no mundo do mercado imobiliário, passou a ganhar e perder dinheiro na mesma proporção. Foi então que ele impôs a si mesmo uma mudança radical: isolamento focado, um rigoroso período de autoconhecimento e imersão intelectual que durou dois anos.
Cortou qualquer tipo de entretenimento, leu mais de 80 livros e ouviu centenas de episódios de podcasts sobre negócios e empreendedorismo. Esse hiato foi, na verdade, a construção de uma nova mentalidade e base movida a conhecimento. O resultado: deu a volta por cima e alcançou um cargo de liderança em uma imobiliária da região.
No entanto, o fato de não conseguir alçar voos mais altos o fez refletir outra vez e colocar na balança uma nova possibilidade: montar a sua própria imobiliária. A decisão acertada resultou no nascimento da Felicità Imóveis, em parceria estratégica com outros sócios.
A partir de então, com o sonho de ser grande, a estratégia foi, então, inovar no modelo de negócio. Brayann implantou uma filosofia pouco convencional no mercado imobiliário: usar a atitude do varejo no mercado imobiliário.
Em apenas quatro anos de atuação, a imobiliária — sob a gestão dele e de seus sócios — já projeta movimentar a cifra extraordinária de R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) nos próximos anos, e com menos de 100 corretores. Algo inédito, até mesmo em uma cidade com moradias milionárias.