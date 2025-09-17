Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Kering troca comando da Gucci e nomeia Francesca Bellettini como nova CEO

Mudança faz parte da reestruturação conduzida por Luca De Meo, novo CEO do grupo francês, diante da desaceleração da marca de luxo

Loja da Gucci, marca do grupo Kering, em Hong Kong. (Bobby Yip/Reuters)

Loja da Gucci, marca do grupo Kering, em Hong Kong. (Bobby Yip/Reuters)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15h17.

Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 15h31.

O grupo francês Kering anunciou nesta quarta-feira, 17, a nomeação de Francesca Bellettini como diretora-executiva da Gucci, substituindo Stefano Cantino, que ocupava o cargo havia nove meses. Essa é a primeira mudança significativa sob a gestão de Luca De Meo, novo CEO da Kering. As informações são da Reuters.

De nacionalidade italiana, Bellettini iniciou sua carreira como banqueira e, posteriormente, construiu trajetória no setor de moda e luxo. Desde 2023, atua como uma das duas diretoras-executivas adjuntas da Kering, com responsabilidade sobre marcas como Saint Laurent, Balenciaga e Bottega Veneta.

Com a nova estrutura, os cargos de Bellettini e Jean-Marc Duplaix como executivos adjuntos serão extintos. Duplaix continuará como diretor de operações do grupo.

Desafios da Gucci

A mudança ocorre em meio à queda de dois dígitos nas vendas da Gucci antes da pandemia. A marca, que foi a principal impulsionadora do crescimento da Kering antes do período de emergência sanitária, enfrenta desaceleração e busca reposicionar sua estratégia no mercado global de luxo.

Analistas destacam que a definição clara das funções dentro da equipe de De Meo é vista como essencial para investidores.

No final de julho, a empresa registrou no segundo trimestre de 2025 uma queda de 15% nas vendas, puxada principalmente pelo desempenho negativo da sua principal marca de luxo. A Gucci, responsável por quase metade da receita do grupo, recuou 25% no período, somando € 1,46 bilhão em faturamento.

A retração foi observada em todas as regiões, com maior impacto na Ásia-Pacífico e no Japão, enquanto os mercados da China e dos Estados Unidos seguem enfraquecidos. Além da Gucci, o conglomerado francês controla marcas como Saint Laurent e Bottega Veneta.

Acompanhe tudo sobre:KeringGucci

Mais de Casual

No Parque da Luz, Mostra de Arte da 3M reúne ancestralidade e tecnologia

Europa contra o mundo? Como funciona o torneio de tênis Laver Cup (e com João Fonseca neste ano)

HBO confirma quarta temporada de 'The White Lotus'; produção será gravada na França

A suíte de R$ 265 mil eleita a melhor do mundo fica em São Paulo — e Memphis não está hospedado nela

Mais na Exame

ESG

Contaminação por combustíveis fósseis afeta a saúde desde a gestação até a velhice, aponta estudo

Mercados

No Fed, maioria prevê mais dois cortes de juros até o final do ano

Casual

No Parque da Luz, Mostra de Arte da 3M reúne ancestralidade e tecnologia

Carreira

Seis fatores que diferenciam quem perde e quem ganha dinheiro em tempos imprevisíveis