Kamala e as mulheres de sua família, conheça os feitos do clã Harris

Quem pensa que Kamala Harris é a única mulher bem sucedida de sua família, se engana. Kamala, que é conhecida mundialmente por estar em um dos cargos políticos mais importantes do mundo, carrega um sobrenome que possui outros grandes feitos. A mãe, a irmã e a sobrinha da vice-presidente norte-americana também são poderosas nos cargos que ocupam.

Está faltando dinheiro para realizar seus sonhos? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

A história de Kamala começa com seus pais. A mãe, Shyamala Gopalan, uma indiana ativista dos direitos civis e pesquisadora, se mudou para os Estados Unidos para fazer seu doutorado sobre câncer de mama na Universidade da Califórnia. Já o pai, Donald Harris, nasceu na Jamaica, se formou em economia, foi professor em Stanford e hoje leciona na Universidade da Califórnia. Como diz o ditado: “O fruto nunca cai longe da árvore” e as trajetórias de sucesso de Kamala e sua irmã Maya, não seriam diferentes dos pais.

Maya Harris se formou em direito em Stanford, e trabalhou com direito corporativo enquanto lecionava na faculdade. Aos 29 anos, tornou-se uma das reitoras mais jovens do país ao assumir a faculdade de direito da Lincoln Law School. E quem pensa que carreira política é exclusiva de sua irmã, se engana. Maya foi uma das três conselheiras políticas na campanha de Hillary Clinton em 2015.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kamala Harris (@kamalaharris)

Em 2020, Maya também fez parte da campanha presidencial de sua irmã. Ao site Politico, Kamala elogiou a irmã: “Acho que a maioria das pessoas que conhecem Maya vai dizer que ela é uma das pessoas mais inteligentes que conhecem. O fato de que ela se ofereceu para trabalhar nesta campanha em um nível tão alto, mostra exatamente quem ela sempre foi: dedicada ao trabalho e uma das pessoas mais trabalhadoras da campanha”.

Aos 17 anos, enquanto cursava o último ano do ensino médio, Maya engravidou e deu à luz a uma menina, Meena, no dia 20 de outubro, coincidentemente no mesmo dia de nascimento de Kamala. Inspirada na luta de direitos civis, que a mãe pregava, Maya contou ao site MSNBC que conquistou seu diploma na faculdade com o auxílio do Estado. “Eu não poderia ter feito o que fiz se não tivesse acesso a creches para a minha filha e auxílios para pagar minhas mensalidades da faculdade e da faculdade de direito”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Harris (@mayaharris_)

Criada pela mãe e pela avó (e com a tia sempre por perto), Meena cresceu cercada de mulheres fortes e inspiradoras. A terceira geração da família que trabalha por mudanças sociais, não atuaria de forma diferente. “Eu cresci cercada por essas mulheres fortes e brilhantes que me mostraram o que significava ter um propósito de vida e intenção no mundo”, disse Meena à revista Glamour norte-americana.

Aos 36 anos, Meena se formou em direito em Harvard, e trabalhou com segurança de dados. Porém, decidiu tomar outros rumos da carreira jurídica, incentivada pela tia para contribuir para questões que importam no âmbito pessoal. “Não só através da política, pois é claro que ela me incentivou a concorrer a um cargo público, mas nunca me pressionou. Minha tia sempre me disse que eu poderia causar impacto na vida das pessoas de outras maneiras além da política”, disse à NBC News.

Assim, em 2016 ela decidiu fundar a Phenomenal Woman (Mulher Fenomenal), uma organização de mulheres que visa a conscientização de causas sociais. Na semana passada, ela lançou o seu segundo livro, Ambitious Girl (Garota Ambiciosa). Segundo o The New York Times, “Qualquer um que foi sempre subestimado ou ofuscado vai encontrar inspiração e empoderamento com o livro de Meena Harris”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meena Harris (@meena)

Em junho do ano passado, Meena lançou o livro Kamala and Maya’s Big Idea (A Grande Ideia de Kamala e Maya), que está em primeiro lugar em vendas na Amazon norte-americana na categoria infantil. O livro narra a história de duas irmãs que trabalham com sua comunidade para realizar mudanças e, é claro, foi inspirado na infância da tia Kamala Harris, e da mãe Maya Harris.

Para Maya, foi a criação da mãe, Shyamala, que teve o impacto na carreira das filhas e da neta, à Glamour ela disse: “Sei que isso pode parecer clichê, mas foi minha mãe quem nos ensinou que poderíamos ser qualquer coisa, que poderíamos fazer qualquer coisa”. E elas vêm fazendo.