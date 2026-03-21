Juca de Oliveira estará em reprise de “Avenida Brasil” ainda esse mês; veja quando

O ator Juca de Oliveira, que morreu neste sábado, 21, aos 91 anos, poderá ser visto novamente na TV ainda em 2026. A TV Globo confirmou a reprise da novela Avenida Brasil a partir de 30 de março no “Vale a Pena Ver de Novo”, marcando o retorno do artista às telas poucos dias após sua morte.

Internado desde 13 de março no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ele enfrentava um quadro grave de pneumonia associado a complicações cardíacas. A morte foi confirmada por sua assessoria.

Juca de Oliveira em Avenida Brasil

Na trama escrita por João Emanuel Carneiro, exibida originalmente em 2012, Juca de Oliveira interpretou Santiago, personagem central para o desfecho da história. Sob a aparência de um idoso tranquilo e habilidoso no conserto de bonecas, ele era o mentor intelectual das ações da vilã Carminha, vivida por Adriana Esteves.

Santiago também tinha ligação direta com Mãe Lucinda, papel de Vera Holtz, e esteve envolvido em crimes que impactaram os rumos da novela, incluindo a morte de personagens-chave da trama.