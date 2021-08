Jogos Paralímpicos: Brasil estreia na terça; acompanhe a cobertura ao vivo

Depois de uma espera de cinco anos, os Jogos Paralímpicos de Tóquio finalmente vão começar. A cerimônia de abertura será realizada no Estádio Nacional do Japão, às 8h (horário de Brasília), na terça-feira, 24. No mesmo dia, já começam as primeiras disputas do evento.

A delegação brasileira, considerada a maior até hoje, será composta por 260 atletas (incluindo atletas sem deficiência como guias, calheiros, goleiros e timoneiro), sendo 164 homens e 96 mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 434 pessoas. A modalidade com o maior número de atletas será o atletismo com 65 representantes e 19 atletas-guia. Seguida da natação com 36 atletas.

Os Jogos de Tóquio ainda reservam a possibilidade da conquista da centésima medalha de ouro paralímpica brasileira. Contando todas as edições, o país já subiu 87 vezes no lugar mais alto do pódio. A edição deste ano também marca a estreia de duas modalidades: o parabadminton e parataekwondo.

A natação estreia no primeiro dia do evento, terça-feira, com grandes nomes da natação nacional e mundial na piscina do Centro Aquático de Tóquio como o multimedalhista Daniel Dias (classe S5), Carol Santiago (S12) e Phelipe Rodrigues (S10).

No dia 24, a seleção masculina de goalball enfrenta a Lituânia, a partir das 21h (horário de Brasília), pela primeira fase do Grupo A, enquanto a equipe feminina encara os EUA, às 5h30 (horário de Brasília), pelo Grupo D. A seleção masculina é a atual bicampeã mundial da modalidade, sendo a Lituânia sua maior rival. O Brasil também enfrentará na fase inicial da competição os Estados Unidos, prata na última edição dos Jogos, o anfitrião Japão, além da campeã africana, a Argélia.

