Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020: saiba onde assistir online e na TV

A Paralimpíada de Tóquio começa nesta terça-feira (24). Previstos para acontecer em 2020, os Jogos Paralímpicos foram adiados devido à pandemia de coronavírus. Saiba onde assistir ao vivo às disputas das 22 modalidades.

A Cerimônia de Abertura da Paralimpíada acontece às 8h (horário de Brasília) desta terça-feira (24). Para quem deseja assistir ao vivo a abertura e as disputas das 22 modalidades, há diferentes opções na TV e pela internet.

Assim como ocorreu com a Olimpíada de Tóquio, a cerimônia de abertura, os jogos e as provas da Paralimpíada serão transmitidos pela SporTV na TV paga. Pela internet, é possível assistir pelo serviço de streaming Globoplay, mas apenas assinantes do pacote Globoplay + Canais terão acesso ao conteúdo da Paralimpíada na plataforma.

Na TV aberta, o compacto da Cerimônia de Abertura, que vai ao ar às 11h30 da terça-feira (24), dá início à cobertura da TV Globo. Terá narração de Everaldo Marques e a participação especial de Fernando Fernandes e Ádria dos Santos, brasileira com maior número de medalhas paralímpicas. Além de cobertura dos principais eventos e exibição de compactos, a Globo transmitirá ainda partidas decisivas do futebol de 5, se o Brasil estiver na briga por medalhas.

Além dos canais Globo, os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também terá ampla cobertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que acontecem de 24 de agosto a 5 de setembro.

A TV Brasil transmite ao vivo a cerimônia de abertura e a solenidade de encerramento, além das principais competições nas diferentes modalidades, com destaque para a participação dos atletas brasileiros. A Agência Brasil, a Rádio Nacional e as redes sociais da EBC também reforçam a cobertura.

A partir das 8h15 TV Brasil transmitirá ao vivo sempre que houver brasileiros competindo. A TV Brasil 2 exibe diariamente, a partir das 22h, as competições com atletas paralímpicos do mundo inteiro. A TV Brasil pode ser acessada também pela internet (tvbrasil.ebc.com.br/webtv) e pelo aplicativo TV Brasil Play (play.ebc.com.br).

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.