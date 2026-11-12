Jensen Huang, a jaqueta de couro e o escândalo que abalou a Nvidia

Em uma foto publicada no LinkedIn pela empresa de tecnologia NetThunder, Jensen Huang aparece no centro da mesa com a jaqueta de couro preta que virou sua marca registrada. Sentada à esquerda dele está Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers com sede em Singapura. A imagem voltou a circular depois que o CEO da Nvidia admitiu, no domingo, 8 de novembro, ter sido infiel à mulher, Lori Huang, com quem é casado há mais de quatro décadas.

Na mensagem enviada aos funcionários, Huang não citou nomes. A confissão veio depois de uma série de reportagens do New York Times e do Financial Times segundo as quais um memorando que circulou entre autoridades americanas no primeiro semestre deste ano descrevia Alice Huang, cidadã chinesa e sem parentesco com o executivo, como recrutada pelo Ministério de Segurança do Estado da China para se aproximar dele. Pequim nega as acusações. O conselho da Nvidia abriu uma investigação independente e afirmou não ter motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional tenham sido comprometidos. Huang, de 63 anos, segue no cargo durante a apuração.

Tom Ford no palco

Segundo a Fortune e o Financial Times, Huang passou a usar jaquetas de couro com frequência por volta de 2013. Um porta-voz da Nvidia chegou a dizer ao New York Times que a combinação de jaqueta preta, camiseta e jeans acompanha o executivo há pelo menos 20 anos, num uniforme que pouco mudou desde então. Em 2016, num "Ask Me Anything" no Reddit, ele se apresentou como "o cara da jaqueta de couro". Em 2021, foi com uma delas que estampou a capa da revista Time.

Ao longo dos anos, o modelo motociclista ganhou variações em tecido, gola e acabamento, quase sempre assinadas pela Tom Ford. Na conferência GTC de 2024, Huang subiu ao palco com uma versão em couro com textura de lagarto avaliada em US$ 8.990 (cerca de R$ 49,5 mil). Uma jaqueta nova da marca nessa linha costuma custar perto de US$ 10 mil (R$ 55 mil).

Quem escolhe as roupas

Huang nunca assumiu o crédito pelo visual. Em 2023, quando o apresentador do programa The Moment, da HP, perguntou como ele se sentia ao virar ícone de estilo, o executivo respondeu que ficava feliz porque a mulher e a filha o vestiam. Lori e Jensen se conheceram ainda adolescentes, numa aula de engenharia na Oregon State University. A filha, Madison Huang, passou pelo grupo LVMH antes de entrar na Nvidia, onde hoje trabalha com marketing.

Neste ano, o guarda-roupa ganhou uma variação. Na Computex, em Taipei, em 3 de junho, e dois dias depois, ao desembarcar em Seul, Huang trocou o couro por uma jaqueta azul-marinho da Dior com bordado inspirado no rococó francês, criação da fase de Jonathan Anderson na maison. A peça custa 4,7 milhões de wons na Coreia do Sul, cerca de US$ 3.070 (R$ 16,9 mil), e foi combinada com tênis da Hermès.

Quase R$ 5,3 milhões em leilão

Em julho, a Sotheby's leiloou uma jaqueta Tom Ford da coleção primavera-verão 2023 usada e autografada por Huang no Hon Hai Tech Day, evento da Foxconn em Taipei, em outubro de 2023. A estimativa inicial era de US$ 40 mil a US$ 60 mil (de R$ 220 mil a R$ 330 mil). Depois de 65 lances de 45 colecionadores, a peça foi vendida em 17 de julho por US$ 960 mil, cerca de R$ 5,3 milhões. A renda foi destinada ao Edge Institute, para bolsas e residências voltadas a jovens da área de tecnologia.

Fora do universo da moda, o caso avança em Washington. Os deputados republicanos Brian Mast, John Moolenaar e Rick Crawford pediram que Huang participe de uma sessão a portas fechadas no Congresso em 18 de novembro. De acordo com o New York Times, a Megaspeed comprou mais de US$ 4,8 bilhões (R$ 26,4 bilhões) em chips da Nvidia em dois anos, e o Departamento de Justiça assumiu a investigação federal sobre a empresa. O presidente Donald Trump saiu em defesa do executivo e disse que ele deve continuar no comando da Nvidia.