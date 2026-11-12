'Girls Like Girls': entenda as diferenças entre o novo filme e o livro de Hayley Kiyoko

'Girls Like Girls': adaptação de Hayley Kiyoko altera o desfecho de Coley e Sonya e leva parte da conclusão para uma cena após os créditos (Divulgação / Universal Pictures)
Freelancer
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11h39.
"Girls Like Girls" é um filme dirigido por Hayley Kiyoko, baseado em seu próprio romance. O longa adapta a história de amor lésbico entre Coley e Sonya, com mudanças significativas no roteiro em relação ao livro original, especialmente no desfecho. A obra aborda temas de primeiro amor e autoaceitação em uma narrativa visual.
O romance entre Coley e Sonya atravessou um videoclipe, um livro e uma adaptação para o cinema. Em "Girls Like Girls", Hayley Kiyoko assume a direção da história que publicou em 2023 e muda um dos momentos centrais da obra: o confronto que marca seu desfecho. A versão cinematográfica também acrescenta uma cena após os créditos para completar o caminho das protagonistas.
Com Maya da Costa como Coley e Myra Molloy como Sonya, o longa acompanha uma adolescente que descobre o primeiro amor enquanto aprende a aceitar a própria identidade. O roteiro é assinado por Kiyoko e Stefanie Scott.Atenção: o texto contém spoilers do livro e do filme.
O ponto de partida permanece reconhecível nas duas versões. Após a morte da mãe, Coley se muda para o interior do Oregon para viver com o pai, de quem estava afastada. Nesse ambiente, conhece Sonya, uma garota popular com quem desenvolve uma amizade que se transforma em atração.
O relacionamento avança entre inseguranças e expectativas externas. Sonya mantém uma relação instável com Trenton, enquanto Coley enfrenta o luto e tenta construir uma relação com o pai. Esses conflitos sustentam a descoberta amorosa tanto nas páginas quanto na tela.
A alteração mais concreta está na reta final. No livro e no videoclipe, Coley se envolve em uma briga com Trenton. A sequência chegou a ser filmada para "Girls Like Girls", mas foi retirada durante a montagem.
Em entrevista ao CinemaBlend, Kiyoko explicou que o confronto direcionava a conclusão para o personagem masculino. A diretora escolheu encerrar essa etapa com uma conversa entre Coley e Sonya à beira da piscina, colocando em primeiro plano os sentimentos e as decisões das duas.
"Quando entrei na sala de edição, percebi, ao juntar a outra versão do final, que tudo girava em torno dele. E este filme é sobre as garotas", afirmou a criadora.
A mudança altera o peso do desfecho: a possibilidade de viver o romance passa a depender da disposição das protagonistas para assumir o que sentem.
A conversa na piscina deixa espaço para dúvidas sobre o futuro do casal. O filme, porém, acrescenta uma resposta após os créditos: Coley e Sonya aparecem juntas em um momento que confirma a escolha de viver esse amor.
À Publishers Weekly, Kiyoko contou que defendeu a inclusão da sequência para oferecer um final feliz explícito.
"Para o filme especificamente, senti que este final serviu melhor à história. Ele traz à tona essa conversa sobre como todos nós temos a escolha de viver nossa verdade autêntica, e cabe a nós decidir se vamos fazer isso ou não. Se você ficar até o final dos créditos, pode ver alguns momentos com Coley e Sonya, que também são muito bonitos.", revelou.
Publicado no Brasil pela Intrínseca como "Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas", o romance apresenta os pensamentos de Coley em primeira pessoa e inclui publicações de Sonya no LiveJournal. O formato permite acompanhar sentimentos que as personagens ainda têm dificuldade para compartilhar.
Na adaptação, parte desse universo interior passa a ser expressa por olhares, gestos e aproximações. Em entrevista à Elle, Kiyoko explicou que a passagem para o cinema exigiu cortes de cenas e mudanças na apresentação de personagens, motivados pela linguagem do filme e pelo orçamento.
"Há tantas cenas e momentos que desenvolvi no livro que queria incluir no filme", diz ela, "mas o orçamento não permitiria".
O resultado preserva o centro da história — o primeiro amor e a autoaceitação — enquanto dá às protagonistas uma nova forma de chegar ao final.
"Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 12. O romance dirigido por Hayley Kiyoko estreou nos Estados Unidos em 19 de junho de 2026.
No Rotten Tomatoes, o filme tem 88% de aprovação da crítica, com base em 66 avaliações. Entre os espectadores, a aprovação é de 87%, com mais de 250 avaliações verificadas até o momento.
Glossário
Quem é Hayley Kiyoko?
Autora, diretora e cantora norte-americana que escreveu o romance original e dirigiu a adaptação cinematográfica de 'Girls Like Girls'.
O que é roteiro?
Termo usado para designar o texto que serve de base para a produção cinematográfica, contendo o enredo, diálogos e indicações cénicas.
O que é Rotten Tomatoes?
Plataforma digital que agrega críticas de filmes, séries e programas, calculando uma nota agregada baseada nas avaliações dos críticos profissionais e do público.