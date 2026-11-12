'Girls Like Girls': entenda as diferenças entre o novo filme e o livro de Hayley Kiyoko

O romance entre Coley e Sonya atravessou um videoclipe, um livro e uma adaptação para o cinema. Em "Girls Like Girls", Hayley Kiyoko assume a direção da história que publicou em 2023 e muda um dos momentos centrais da obra: o confronto que marca seu desfecho. A versão cinematográfica também acrescenta uma cena após os créditos para completar o caminho das protagonistas.

Com Maya da Costa como Coley e Myra Molloy como Sonya, o longa acompanha uma adolescente que descobre o primeiro amor enquanto aprende a aceitar a própria identidade. O roteiro é assinado por Kiyoko e Stefanie Scott.

Atenção: o texto contém spoilers do livro e do filme.

Qual é a história de 'Girls Like Girls'?

O ponto de partida permanece reconhecível nas duas versões. Após a morte da mãe, Coley se muda para o interior do Oregon para viver com o pai, de quem estava afastada. Nesse ambiente, conhece Sonya, uma garota popular com quem desenvolve uma amizade que se transforma em atração.

O relacionamento avança entre inseguranças e expectativas externas. Sonya mantém uma relação instável com Trenton, enquanto Coley enfrenta o luto e tenta construir uma relação com o pai. Esses conflitos sustentam a descoberta amorosa tanto nas páginas quanto na tela.

O confronto com Trenton muda no filme

A alteração mais concreta está na reta final. No livro e no videoclipe, Coley se envolve em uma briga com Trenton. A sequência chegou a ser filmada para "Girls Like Girls", mas foi retirada durante a montagem.

Em entrevista ao CinemaBlend, Kiyoko explicou que o confronto direcionava a conclusão para o personagem masculino. A diretora escolheu encerrar essa etapa com uma conversa entre Coley e Sonya à beira da piscina, colocando em primeiro plano os sentimentos e as decisões das duas.

"Quando entrei na sala de edição, percebi, ao juntar a outra versão do final, que tudo girava em torno dele. E este filme é sobre as garotas", afirmou a criadora.

A mudança altera o peso do desfecho: a possibilidade de viver o romance passa a depender da disposição das protagonistas para assumir o que sentem.

A cena após os créditos completa o final

A conversa na piscina deixa espaço para dúvidas sobre o futuro do casal. O filme, porém, acrescenta uma resposta após os créditos: Coley e Sonya aparecem juntas em um momento que confirma a escolha de viver esse amor.

À Publishers Weekly, Kiyoko contou que defendeu a inclusão da sequência para oferecer um final feliz explícito.

"Para o filme especificamente, senti que este final serviu melhor à história. Ele traz à tona essa conversa sobre como todos nós temos a escolha de viver nossa verdade autêntica, e cabe a nós decidir se vamos fazer isso ou não. Se você ficar até o final dos créditos, pode ver alguns momentos com Coley e Sonya, que também são muito bonitos.", revelou.

A narração do livro ganha outra linguagem

Publicado no Brasil pela Intrínseca como "Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas", o romance apresenta os pensamentos de Coley em primeira pessoa e inclui publicações de Sonya no LiveJournal. O formato permite acompanhar sentimentos que as personagens ainda têm dificuldade para compartilhar.

Na adaptação, parte desse universo interior passa a ser expressa por olhares, gestos e aproximações. Em entrevista à Elle, Kiyoko explicou que a passagem para o cinema exigiu cortes de cenas e mudanças na apresentação de personagens, motivados pela linguagem do filme e pelo orçamento.

"Há tantas cenas e momentos que desenvolvi no livro que queria incluir no filme", ​​diz ela, "mas o orçamento não permitiria".

O resultado preserva o centro da história — o primeiro amor e a autoaceitação — enquanto dá às protagonistas uma nova forma de chegar ao final.

Quando estreia 'Girls Like Girls' no Brasil?

"Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 12. O romance dirigido por Hayley Kiyoko estreou nos Estados Unidos em 19 de junho de 2026.

No Rotten Tomatoes, o filme tem 88% de aprovação da crítica, com base em 66 avaliações. Entre os espectadores, a aprovação é de 87%, com mais de 250 avaliações verificadas até o momento.

Confira o trailer de 'Girls Like Girls'