Já conhece o relógio oficial dos Jogos Olímpicos de Paris?

Para os apreciadores da alta relojoaria, cada Jogo Olímpico é uma oportunidade para conferir o lançamento temático da Omega, cronometrista oficial do evento. Para a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, foram apresentados três modelos, entre eles o Seamaster Bulhead com pulseira em couro azul. Para o evento em Tóquio, que foi realizado em 2021 devido à pandemia, o destaque foi o Seamaster Aqua Terra com mostrador em cerâmica.

Pois o modelo comemorativo aos Jogos de Paris, que terão início em 26 de julho de 2024, acaba de ser revelado. Trata-se do Seamaster Diver 300M “Paris 2024” Special Edition, um tributo aos Jogos da 33ª Olimpíada. Esta edição dos Jogos marcará a 31ª vez da Omega como cronometrista oficial, desde 1932.

Por enquanto, o novo relógio de 42 milímetros estará disponível apenas nas butiques da manufatura suíça na cidade anfitriã, Paris. A peça foi criada a partir de aço inoxidável e a liga de ouro amarelo 18K exclusiva da manufatura, com uma tonalidade mais sutil e maior resistência ao desbotamento.

O preço: € 8,7 mil

A utilização de ouro é uma referência às medalhas pelas quais todos os atletas competem. A presença maior do material é no bisel do relógio, que apresenta uma escala de mergulho estruturada a laser em relevo positivo. O mostrador gravado a laser é produzido em cerâmica branca, com acabamento fosco com ondas polidas em relevo.

Na exibição da data às 6 horas, a Omega usou a tipografia Paris 2024 para inscrever os números em preto, enquanto o ponteiro central dos segundos carrega um pequeno, mas visível emblema Paris 2024. O fundo comemorativo revela um medalhão em ouro incrustado, com o elemento distintivo do emblema Paris 2024.

O relógio vem com uma pulseira de aço inoxidável com o intercambiável. Pode ser trocado, por exemplo, pela pulseira de borracha em azul, branco ou vermelho ou a pulseira Nato comemorativa a Paris 2024.

O calibre é o Co-Axial Master Chronometer 8800, testado e certificado pelo Swiss Federal Institute of Metrologia (Metas), com reserva de marcha de 55 horas. O preço para quem estiver em paris? O relógio custa € 8,7 mil. Para termos de comparação, um Seamaster 300 de linha sai por € 5,9 mil. Não será em edição limitada nem seriado. Mas já nasce como peça de colecionador.