Mansões sobre as águas: conheça alguns dos iates que estarão no Marina Itajaí Boat Show

Luxuosos iates que são verdadeiras “mansões sobre as águas” com até 350 metros quadrados estão confirmados para o Marina Itajaí Boat Show, em Itajaí. No evento, estarão embarcações de grande porte, de 20 a 30 metros de comprimento, com alta tecnologia construtiva e de navegação.

Renomados estaleiros mundiais como Schaefer Yachts, Intermarine, Azimut Yachts e Ferretti Yachts apresentarão novidades e barcos que são sucesso de vendas no país. Confira alguns destaques.

Schaefer 770

Com 23,56 metros de comprimento, a Schaefer 770 traz inovação, espaços privilegiados e modernidade. O elegante iate conta com generoso flybridge equipado com áreas gourmet e para relaxamento, incluindo espreguiçadeiras e hidromassagem. Outro diferencial são duas plataformas laterais que se abrem e ampliam os espaços de convivência sobre o mar. O salão principal é generoso, com 50 m², integrado com cozinha, sala de jantar e estar, e cercado por grandes janelas de vidro para abundante iluminação natural. Tem nada menos que quatro suítes, sendo que a principal, a máster, é quase um apartamento inteiro e ocupa sozinha o segundo convés inferior da embarcação. O acabamento é excelente. Não por acaso, o barco tem certificação para ser vendido no mercado norte-americano.

Intermarine 24M

A Intermarine trará o imponente iate 24M, que tem 24,80 metros de comprimento e impressiona pelo conforto e aproveitamento de espaços. Linhas fluidas, uso de materiais nobres e tecnologia de ponta como uso de fibra de carbono também descrevem a Intermarine 24M. Mais um destaque é o flybridge no convés superior (50 m² de área útil) com churrasqueira, áreas de relaxamento e hidromassagem opcional. Possui áreas contornadas por vidro que proporcionam visão 360°. A plataforma de popa também chama a atenção, permite levar até três jets, além de ser usada para banhos de mar e um ambiente de convivência, como uma confortável praia particular. Além disso, tem aberturas laterais na popa e uma varanda adicional no costado, a boreste, que agrega ainda mais espaço e inovação.

Azimut Grande 27 Metri

A tecnologia da fibra de carbono na estrutura transformou o iate de 27 metros da italiana Azimut em um inédito esportivo de luxo de grandes dimensões e agrada os perfis mais exigentes, inclusive, de celebridades internacionais. Além da elegância e personalidade da reconhecida marca italiana nos vários ambientes, a aplicação extensiva da fibra de carbono contribuiu para aumentar o espaço disponível, melhorar a estabilidade, a navegabilidade e também na utilização de acabamentos nobres como pedras, madeiras e vidros sem aumentar o peso, além de melhorar a estabilidade. O modelo, fabricado na filial da Azimut Yachts no Brasil, surpreende pela elegância, espaços e funcionalidade. Tem cinco suítes, além de amplos espaços de convivência internos e externos.

Ferretti Yachts 720

Com 22 metros de comprimento, a Ferretti 720 chama atenção à distância pelo design inconfundível da renomada marca italiana. O iate promove uma experiência autêntica de navegação com a sensação de estar em casa. Tem um generoso flybridge protegido por um moderno hardtop com acabamento em fibra de carbono e abertura com acionamento elétrico. A praça de popa é ampla, ideal para refeições, descanso ou encontros com amigos. Esse “lounge” externo é integrado com a plataforma submergível. A proa surpreende pelo tamanho e é equipada com um confortável lounge com mesa e sofás. A parte interna do iate, com pé direito de 2,05 m de altura, tem 77 m² de área e é integrado com ampla sala de estar, jantar e cozinha e posto de comando. Na cabine, quatro camarotes acomodam oito pessoas.

Sedna 78 Aluminum

Com casaria de alumínio e gostosas varandas laterais em ambos os lados, a Sedna 78 Aluminum é mais um destaque do Marina Itajaí Boat Show. Chama atenção pelas soluções de design que proporcionam maiores áreas de convivência. Tem 24 metros de comprimento e elegantes espaços integrados da popa ao salão principal com sala de jantar, sala de estar e cozinha. O pé-direito no salão chega a 2,20 metros de altura. O modelo em exposição está recheado de obras de arte e objetos de grifes famosas, como Versace. É um barco que oferece à família conforto, luxo e requinte compatível com o que tem em terra firme.

Marina Itajaí Boat Show

De 6 a 9 de julho. Quinta (6) e Sexta (7) das 14h às 21h. Sábado (8) das 11h às 21h e domingo (9) das 11h às 20h.

Marina Itajaí - Av. Carlos Ely Castro, 100 - Centro. R$20 (inteira) on-line; R$ 40 (inteira) na bilheteria