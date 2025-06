Gerdau e Newave Energia inauguram usina solar de R$ 1,5 bi em MG

No último dia 4, a cidade de Arinos (MG) sediou a inauguração oficial do Parque Solar de Arinos, um dos maiores projetos de energia renovável do país.

O projeto, desenvolvido pela Newave Energia com investimentos de até R$ 1,5 bilhão dos acionistas Gerdau e FIP Newave Energia, possui 432 MWp de capacidade instalada e mais de 720 mil painéis solares, gerando energia suficiente para abastecer uma cidade com 350 mil habitantes ou 70 mil casas. A expectativa é de que a usina gere 3 mil empregos diretos e indiretos.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, de Guilherme Gerdau Johannpeter, vice-presidente do conselho de administração da Gerdau; e de Edgard Corrochano, CEO da Newave Energia.

A Newave Energia é uma sociedade que possui como sócios o FIP Newave Energia I, gerido pela gestora Newave Capital, e a Gerdau. A maior empresa brasileira produtora de aço é sócia investidora da Newave Energia e detém 40% de seu capital social, consolidando uma parceria estratégica que fortalece o crescimento e a expansão da empresa no mercado de energia renovável. Além disso, a Gerdau também é consumidora âncora da Newave Energia, comprando 40% de toda a energia produzida pela companhia pelo regime de Autoprodução.

“A inauguração do parque de Arinos é um passo importante para a Gerdau em sua busca por maior competitividade e sustentabilidade de suas operações no Brasil. A Companhia já possui uma das menores médias globais de emissão de gases de efeito estufa, sendo menor que a metade da média mundial do setor do aço, e o parque solar Arinos contribuirá com o nosso compromisso de reduzir ainda mais nossas emissões de gases de efeito estufa”, afirma Elder Rapachi, diretor-executivo da Gerdau Next, braço de novos negócios adjacentes ao aço da Gerdau.

A Newave Energia é uma empresa de geração de energia renovável, que atua desde a construção e operação de suas próprias usinas até a comercialização de energia, destacando-se por seu compromisso com tecnologia, inteligência, governança e gestão de riscos. Sua abordagem visa acelerar a transição energética do país, além de proporcionar segurança e transparência aos clientes.

“Hoje, 15 mil brasileiros são sócios da Newave Energia, participando ativamente da transição energética do país. Fizemos uma dupla democratização: no capital e na energia. Isso é inovação, isso é o Brasil que dá certo. Agradecemos também à Gerdau, que acreditou desde o início e está ao nosso lado nesta jornada. Queremos fazer muitas outras inaugurações como esta. Isso é só o começo”, afirma Edgard Corrochano, CEO da Newave Energia.

Como parte do impacto social do projeto, a Newave Energia e o Instituto Brasil Solidário reformaram a biblioteca da Escola Municipal Gontijo Ferreira e criaram um espaço maker, com laboratórios de robótica e ciências. Mais de 2 mil estudantes em 20 escolas foram beneficiados com doações de livros, jogos educativos e formação de professores.