Iguatemi Talks Fashion vai discutir os rumos do mercado da moda

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers anunciou a quinta edição do Iguatemi Talks Fashion, que discutirá os rumos da moda e irá acontecer de 19 a 20 de outubro. Assim como no ano passado, a conferência de 2021 segue no modelo digital, conta com plenárias transmitidas online para o mundo inteiro e workshops presenciais, com número limitado de pessoas.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site iguatemitalks.com.br. Para conferir a programação, os participantes poderão contar com duas opções de ingressos: “Day Pass” – virtual, onde será possível acompanhar as plenárias, e também o “Workshop” – presencial, que contará com vagas limitadas. Parte da renda arrecadada será destinada para uma instituição selecionada.

A conferência conta com um line up de profissionais do mercado que irão abordar temas do universo da moda, design, sustentabilidade, negócios, criatividade e tendências. Em 2020, o Iguatemi Talks Fashion contou com 20.000 inscritos para assistir os três dias de conteúdo apresentado pelos mais de 45 palestrantes.

"Um de nossos objetivos na conferência é aproximar o público das tendências do Brasil e do mundo, trazendo um olhar diverso e contemporâneo sobre a moda que nos instigue a repensar nosso próprio olhar para o futuro. Costumo dizer que a moda é a antena do nosso tempo e essa é a essência da nossa conferência: inspirar, trazer novidades, estimular conversas e debates sobre os assuntos mais relevantes para a nossa indústria nos dias de hoje”, afirma Carlos Jereissati, CEO da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

Programação

Entre os nomes internacionais, esta quinta edição do evento trará uma conversa entre a cineasta americana Sofia Coppola e Georgina Brandolini. O presidente e CEO da Gucci, Marco Bizzarri participa do painel de moda e business, intermediado pelo CEO da Tilting the Lens, Sinéad Burke. A autora do livro This Chair Rocks – A Manifesto Against Ageism, Ashton Applewhite. Maria Cornejo e Marysia Woroniecka, sócias da marca Zero + Maria Cornejo, abordarão a sustentabilidade na moda. A diretora de arte e consultora de moda Sofia de Betak bate um papo com Barbara Migliori.

Nos nomes nacionais, destaque para: Rony Meisler, CEO do Grupo Reserva e da AR&Co, Natalie Klein, fundadora e CEO da empresa multimarcas NK e Pedro Bartelle, CEO do Grupo Vulcabras, dividem painel de negócios intermediado pelo jornalista e editor da Casual EXAME, Ivan Padilla.

O jornalista da revista Piauí João Batista Jr. conversa sobre fantasias de Carnaval com a estilista Michelly X. Os estrangeiros Dominique Oliver, CEO da Amaro e Emilly Ewel, sócia-fundadora da Pantys, contam sobre as oportunidades de empreender no Brasil com a intermediação de Daniel Bergamasco, diretor da GQ. Rachel Maia, CEO da RM Consulting – Consumer Goods & presidente do Conselho Consultivo Unicef, entrevista os criadores do Projeto Sankofa, Rafael Silverio e Natasha Soares.

Dudu Bertholini comanda papo sobre moda vintage com Fabio Bechepeche, da New Division, e com Marcelo Sommer. A fundadora da Feira Preta Adriana Barbosa, entrevista o estilista baiano Isaac Silva, sobre sua trajetória na moda. Chris Bicalho, vice-presidente do STB/Gate, comanda duas conversas com as badaladas escolas de Moda: Central Saint Martins e LCI Barcelona.

Como sustentabilidade não pode faltar na pauta, o CEO de Etiqueta Única, Nelson Guimarães Barros Neto e a diretora criativa e fundadora da MH Studios, Maria Helena de Queiroz, batem um papo sobre economia circular e resale. O jornalista Sylvain Justum aborda a pauta inclusão do deficiente físico na moda com Felipe Crepaldi, head de estilo da Reserva e Stefano Carta. A especialista em tendências Iza Dezon apresenta palestra sobre propósito coletivo.

Neste ano a programação contará com pílulas de conteúdo entre os painéis. Serão 5 minutos com muita informação de moda de forma leve e criativa. A jornalista Maria Prata bate um papo rápido sobre negócios com grandes CEOs brasileiros. Já o estilista Luiz Claudio da marca Apartamento 03 participa para falar sobre processo criativo.

Nos workshops, o artista Felipe Jardim mostra a criatividade de suas ilustrações. Logo depois, Fernanda Guimarães do TikTok comanda uma masterclass com os creators Mitcho Mezzomo, Jordanna Maia e Mirella Qualla. Pedro Andrade e Paula Kim apresentam uma aula sobre moda, design e sustentabilidade. Para finalizar o dia, a influenciadora Isa Domingues conta um pouco de seus segredos para arrasar nas live commerces.