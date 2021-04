Ibrahimovic estreará como ator em novo filme de Asterix e Obelix

Zlatan Ibrahimovic, atacante do Milan que já flertou com a vida de cantor no festival musical italiano de Sanremo, agora se arriscará como ator, já que foi escalado para um novo filme de Asterix e Obelix.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Reportagens segundo as quais o sueco terá um papel em "Asterix and Obelix: The Silk Road" pareceram se confirmar quando Ibrahimovic publicou uma foto dizendo "Antivírus" em sua conta de Instagram – trata-se do nome do personagem que interpretará.

O jogador de 39 anos participou do festival de Sanremo em março, quando cantou um dueto com Sinisa Mihajlovic, técnico do Bolonha, e disse que gostaria de tentar atuar.

Mas a notícia de que ele será escalado para o filme de Asterix, dirigido por Guillaume Canet e programado para ser lançado em 2022, surpreendeu.

O atacante é o maior artilheiro do Milan graças aos seus 17 gols em todas as competições nesta temporada, e ainda não firmou um novo contrato – o atual vence no final da campanha.