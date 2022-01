Hotéis de luxo: 5 lançamentos para conhecer em 2022

Após dois anos de pandemia e o fechamento de diversas fronteiras, o turismo global está a caminho de uma “recuperação sustentável, de longo prazo”, à medida que mais viajantes e países reconhecem a natureza endêmica da covid-19, de acordo com a operadora hoteleira Banyan Tree Holdings.

De destinos tradicionais como Nova York a locais exóticos como Bali, confira esta lista de novos hotéis de luxo que abrem suas portas em 2022.



AMAN New York - Nova York

Com inauguração prevista para maio de 2022, o Aman New York dará nova vida ao icônico Crown Building de Manhattan. No cruzamento da 57th Street com a 5th Street, a inauguração da Aman New York coincide com o 100º aniversário do Crown Building. Com isso, o arquiteto Jean-Michel Gathy projetou o hotel com o estilo de vida de New York em mente, um lugar interativo em uma localização extraordinária.

O Aman New York terá 83 quartos e suítes com metragem a partir de 70 metros quadrados. Cada quarto terá uma lareira. Além disso, o Aman New York abrigará 22 residências com terraços ao ar livre, e uma cobertura de cinco andares.

Hóspedes e residentes terão acesso aos três restaurantes principais, um clube de jazz e o Aman Spa com 2.300 metros quadrados.

Susurros del Corazón, Auberge Resorts Collection - Punta de Mita, México

O resort Susurros del Corazón em Punta de Mita, na Riviera Nayarit, México. O resort Susurros del Corazón em Punta de Mita, na Riviera Nayarit, México.

Situado na Riviera Nayarit, o resort está localizado no alto de um penhasco cercado por uma floresta tropical e uma praia privativa de areia branca.

Com referências de estilo boho-chic das cidades litorâneas que pontilham a costa oeste do México, os quartos da propriedade possuem uma atmosfera de “bangalô na praia”. Algumas vilas residenciais estão aninhadas nas falésias da selva e localizadas a poucos passos da praia.

Com mais de 445 metros quadrados de espaço interno para eventos com amplas áreas gramadas e acesso direto às praias à beira do penhasco, o Susurros Del Corazón é um destino para casamentos, eventos marcantes e grupos. A inauguração acontecerá no segundo semestre de 2022.

Sommerro - Oslo, Noruega

Suíte do hotel Sommerro. Suíte do hotel Sommerro.

Um renascimento de um marco restaurado da década de 1930 em Frogner, um bairro histórico no West End de Oslo, o Sommerro celebra o design norueguês, como o primeiro hotel da cidade em um edifício Art Déco original.

Definido para ser o maior projeto de preservação da Noruega, o hotel ocupa a antiga sede da empresa elétrica da capital, a Oslo Lysverker, e através de uma reforma multimilionária, se tornará uma homenagem moderna ao patrimônio cultural local.

Obras de arte originais do célebre artista norueguês PerKrohgis estão espalhadas por todo o hotel, com peças incluindo um afresco na parede e um mural no teto que acena para a história única do edifício.

O imóvel de 231 quartos, e que conta com 56 residências, também oferecerá quatro restaurantes, três bares, espaços para reuniões e eventos com capacidade para até 150 pessoas, um teatro dourado com 100 lugares, um amplo paraíso de bem-estar e a primeira piscina na cobertura durante todo o ano, sauna, terraço e restaurante da cidade. A inauguração está prevista para setembro de 2022.

Ultima Cannes Le Grand Jardin - Cannes, França

Suíte do Ultima Cannes Le Grand Jardin em Cannes, França. Suíte do Ultima Cannes Le Grand Jardin em Cannes, França.

A única propriedade privada na ilha de Sainte-Marguerite, a Ultima Cannes Le Grand Jardin é uma propriedade privada histórica e murada que anteriormente foi o lar da realeza, como Luís XIV.

O Le Grand Jardin apresentará decoração e instalações com os mais altos níveis de serviço, oferecendo uma experiência totalmente exclusiva e isolada na Côte d'Azur. Acessada somente por barco ou helicóptero, a propriedade terá 12 quartos, com amplas suítes na Casa do Governador e na Torre; várias áreas de relaxamento e jantar internas e externas; uma piscina descoberta e aquecida e um spa.

A propriedade do século XIII está rodeada por um parque botânico de 14.000 metros quadrados e é protegida por um forte de pedra construído por Richelieu. Inauguração prevista para a primavera de 2022.

Anantara Ubud Bali Resort – Bali, Indonésia

Anantara Ubud Bali Resort em Bali, Indonésia. Anantara Ubud Bali Resort em Bali, Indonésia.

No Anantara Ubud Bali Resort os hóspedes poderão escolher entre 85 quartos decorados e vilas com piscina de um e dois quartos.

Vários restaurantes oferecerão cozinha local e internacional sustentável com produtos orgânicos de origem local. O melhor em instalações e comodidades estarão disponível para os hóspedes, incluindo uma piscina infinita, academia de ginástica, um spa com salas de tratamento individuais e para casais e salão de cabeleireiro. A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2022.