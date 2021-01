É fã de “O Gambito da Rainha”? Saiba até quanto custa um jogo de xadrez

Sophia June - c. 2020 The New York Times Company

Por Sophia June - c. 2020 The New York Times Company

Se você comprou um jogo de xadrez de madeira depois de assistir a O Gambito da Rainha, o preço que pagou provavelmente foi ditado por apenas quatro peças.

Está faltando dinheiro para comprar seu tabuleiro? Investir na bolsa pode ser a solução. Comece agora!

Só os cavalos podem responder por até 50% do custo de um belo conjunto de madeira. O resto das peças pode ser feito por máquinas, mas os cavalos são esculpidos à mão para reproduzir com mais precisão a cabeça do animal, processo demorado que garante que todos os quatro sejam exatamente iguais.

Os cavalos usados nas partidas do Campeonato Mundial de Xadrez (310 dólares pelas peças e 220 dólares pelo tabuleiro) foram inspirados em uma escultura do Partenon em Atenas, na Grécia, informou Ilya Merenzon, executivo-chefe da World Chess, empresa que licencia os direitos das partidas. O processo de criação das peças, que foram redesenhadas em 2013, exigiu uma extensa comunicação com escultores na Índia para discutir minúcias como o sorriso do animal.

Merenzon disse que cerca de dez pessoas são especializadas em esculpir os cavalos para os jogos mundiais de xadrez, e que são necessárias cerca de duas semanas para produzir 100 conjuntos, exigindo cerca de 6 horas para esculpir os quatro cavalos.

As vendas de jogos de xadrez aumentaram 125% depois da estreia em outubro de O Gambito da Rainha, série da Netflix sobre uma órfã prodígio do xadrez, Beth Harmon, que domina o jogo exclusivamente masculino. Muitos se esgotaram antes do Natal.

A House of Staunton, no Alabama, uma das maiores lojas de xadrez do mundo, oferece conjuntos de madeira com cavalos relativamente simples, como o usado em torneios por 129 dólares, feito com buxeiro e jacarandá, além dos mais detalhados. Vão até um luxuoso conjunto de 5.995 dólares em buxeiro “antigo” e ébano, com cavalos intrincados.

Nos mais elaborados, é possível ver os dentes na boca do cavalo e os detalhes da crina, segundo Noelle Kendrick, diretora de desenvolvimento de negócios da House of Staunton.

A ornamentação não é estritamente decorativa. Merenzon explicou que, nos jogos de torneio, milissegundos importam, o mesmo acontecendo com o modo como uma peça se encaixa na mão. Isso é particularmente verdade nos jogos rápidos, que podem ser usados para o desempate em torneios: jogos no estilo “blitz”, que geralmente duram menos de 10 minutos, e jogos “rápidos”, nos quais os jogadores têm 25 minutos para fazer todos os seus movimentos. Os jogadores normalmente movem suas peças e param o relógio em um movimento rápido.

Se você deixar uma peça cair e parar o relógio antes de colocá-la em pé — efetivamente diminuindo o tempo de seu oponente —, pode perder o jogo sob as regras de alguns torneios. Em um torneio de 2016 promovido pela liga profissional indiana, o grande mestre Abhijeet Gupta foi eliminado depois de derrubar sua rainha em um jogo rápido de desempate. “É por isso que peças caras e esculpidas à mão são usadas em campeonatos. Elas também são pesadas. São significativas e especiais”, disse Merenzon.

Se você não quer gastar 150 dólares ou mais, há conjuntos de madeira mais básicos, como os de grandes varejistas. Os cavalos são produzidos por máquinas e estão mais para Pablo Picasso do que para Leonardo da Vinci.

“Quando você compra jogos de xadrez, basicamente se concentra na aparência do cavalo. É a única peça que tem uma diferença significativa”, afirmou Kendrick.