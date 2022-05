Honda Civic é o carro mais buscado pelos brasileiros em abril

A Webmotors, portal de negócios e soluções para o segmento automotivo, acaba de divulgar o ranking dos carros (novos e usados) mais buscados pelos brasileiros em abril. Segundo a pesquisa Webmotors Autoinsights, os três modelos mais procurados no Brasil foram Honda Civic, Toyota Corolla e Chevrolet Ônix.

Embora o desejo por SUVs esteja em ascensão, sedãs e hatches continuam liderando a preferência do consumidor.

Líder nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil, o Honda Civic foi buscado na Webmotors por cerca de 419 mil pessoas em abril, enquanto o Toyota Corolla foi a principal opção para 346 mil consumidores no último mês. O carro da montadora japonesa, porém, liderou o ranking na região Sul do país.

Já o modelo Chevrolet Ônix completa o top 3 nacional com pouco mais de 266 mil unidades pesquisadas.

Em abril, os sedãs registraram mais de 3 milhões de interessados, deixando em segundo lugar os hatchbacks, que encabeçaram a lista de março, com 100 mil buscas a menos. Os SUVs também se mantêm entre os preferidos do consumidor.

Os 10 modelos de carros mais pesquisados no sudeste em abril:

1. Honda Civic 308.325

2. Toyota Corolla 251.772

3. Chevrolet Ônix 190.741

4. Honda Fit 172.203

5. Volkswagen Gol 168.593

6. Fiat Palio 153.051

7. Volkswagen Golf 133.105

8. Volkswagen Jetta 131.735

9. Hyundai HB20 127.757

10. Fiat Uno 126.080

