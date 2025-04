Le Marie: marca de moda atemporal nasce contra o consumo rápido das redes sociais

A popularização de tendências no ritmo das redes sociais causava incômodo em Maria Regina Tahan, influenciadora ligada ao setor de moda. Para ela, seguir o que está em alta não deveria significar consumir peças baratas, com pouca durabilidade e design descartável.

A partir dessa crítica ao modelo dominante no mercado, nasceu a Le Marie, marca voltada à criação de roupas atemporais. O projeto busca desacelerar o consumo de moda, priorizando qualidade e longevidade, em contraste ao modelo chamado de fast fashion, termo usado para descrever a produção e venda acelerada de tendências passageiras.

“Uma roupa pode ser inspirada no momento cultural que estamos vivendo e mesmo assim ter qualidade para ser tornar atemporal. Para isso é fundamental que as peças sejam baseadas nas melhores modelagens, e que as tendências não se confundam com modismos. O olhar de curadora é fundamental para fazer esta distinção” diz a fundadora e CEO da marca, Maria Regina Tahan.

Para manter o frescor, as camisas da Le Marie são desenvolvidas em coleções cápsulas com edição limitada. Estão previstas entre quatro e seis coleções por ano, que serão vendidas via social commerce.

“A camisa é uma peça coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Após uma extensa pesquisa de mercado, entendi que não existia uma marca brasileira com camisas com caimento perfeito, linguagem de moda e qualidade nos tecidos, uma camisa feita para durar e passar para a próxima geração”, diz Maria.