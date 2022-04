Hashis elétricos deixam a comida salgada sem a adição de sal

No Japão, cientistas desenvolveram hashis elétricos que aumentam a salinidade dos alimentos, sem a necessidade de adicionar sal. O apetrecho culinário pode ser utilizado principalmente por pessoas que seguem uma dieta com pouco sódio.

Para ter a sensação de salinidade no paladar, os usuários devem utilizar uma pulseira, que possui corrente elétrica e a transmite íons de sódio dos hashis para a comida, e então para a boca. Segundo os pesquisadores, não é possível sentir a corrente.

No Japão, o uso de ingredientes como molho de soja e missô fazem parte da base culinária e tornam a alimentação rica em consumo de sódio.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, diariamente, um adulto deve consumir cinco gramas de sal. No Japão, em média, os habitantes consomem o dobro dessa quantidade.

Com isso, Homei Miyashita, pesquisador do projeto e professor na Universidade Meiji, decidiu simular a salinidade através de utensílios. O projeto contou ainda com a marca de bebidas Kirin.

Em teste, os hashis elétricos deixaram a comida 1,5 vez mais salgada do que comer com os utensílios comuns.

“Você pode sentir o efeito salgado quando coloca a comida na boca usando o palito, ou também pode sentir o gosto salgado quando pressiona o próprio palito contra a língua”, disse ele ao site Vice.

Ainda em desenvolvimento, os hashis poderão entrar à venda no mercado nos próximos anos.

